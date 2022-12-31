‘Millet ittifakı’nın bir yılı: Miting yerine şehir şehir gezdiler

CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ 2022’de az sayıda miting düzenlerken iki partinin lideri de 40’tan fazla şehri gezerek yurttaşlarla buluşmayı tercih etti.

Fotoğraflar: CHP/İYİ Parti

2023 seçimlerinden önceki son yıl olan 2022’de CHP ve İYİ Parti liderleri çok sayıda kente ziyaretler düzenledi. Bu ziyaretlerdeyse farklı sayılarda toplantılarla 2023 yılındaki seçim için seçmenlere ulaşmaya çalıştılar. İki partinin de mitinglerden uzak durduğu, ağırlığı doğrudan temasa verdiği görüldü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ‘helalleşme buluşmaları’, her hafta bir kentte parti grup toplantısı düzenleme ve kent buluşmaları kapsamında 2022’de 40’a yakın kenti ziyaret etti. Özellikle parti grup toplantıları ve kent buluşmalarında bir gün içinde yedi veya sekiz toplantı düzenleyen Kılıçdaroğlu, muhtarlar, iş insanları, kanaat önderleri, gençler, kadınlar, sivil toplum örgütü temsilcileri gibi gruplarla bir araya geldi.

Fotoğraf: CHP

Öte yandan helalleşme buluşmaları kapsamında Şırnak’ta Roboski’den, İstanbul’da Ali Tatar’ın evine, 28 Şubat mağdurlarının toplantılarına uzanan bir dizi ziyaret yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun bu sürecini koordine eden ve kendisinin koordinatör başdanışmanı olan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak yerel seçimlerin ardından çalışmalarını hızlandırdıklarını söylüyor.

Diken’e konuşan Toprak, 2019’dan bugüne yapılan ve 2022’de zirveye ulaşan çalışmaları şöyle anlatıyor:

“Kılıçdaroğlu mitinglere kendi kitlesinin geleceğini bildiği için, bunun yerine halk buluşmalarını tercih etti. Doğrudan kendi imzasıyla daha önce bize bırakın oy vermeyi, belki selam bile vermemiş insanlarla bir araya gelmeye karar verdi. 2019 yerel seçimleri bittikten sonra bu karar alındı. Herkes pandemide eve kapanmak zorunda kalırken, bu süreci değerlendirmemiz gerektiğine karar verdik. Bu kapsamda iki yılda neredeyse ülkenin tamamına gittik. Üstelik bu kentlerde çok sayıda buluşma yaparak, insanlarla bir araya geldik. Daha önce bize oy vermeyenlerin de olduğu yüzbinlerce insan ile bir araya geldik. Başkaları gibi önceden soru dağıtmadan, açık mikrofon ile tüm sorularını sormalarını istedik ki bizi tanısınlar. Bunun da sonuçlarının seçimlerde ortaya çıkacağını biliyoruz.”

Kılıçdaroğlu’nun Roboski ziyaretinden.

Kılıçdaroğlu’nun yeni yılda da benzer bir yol izleyeceği, seçim takvimi başlamadan çok sayıda kente gideceği belirtiliyor.

Akşener

İYİ Parti lideri Meral Akşener de benzer bir yol izledi. Pandemi sürecinde sorunlar yaşayan esnaflarla bir araya gelmeyi önceleyen Akşener, bu kapsamda 40’tan fazla kente giderek önce esnaflarla bir araya geldi. Ekonomik krizin yarattığı koşulları esnaf ziyaretleriyle öne çıkarmayı tercih eden Akşener, toplumsal gruplarla da bir araya geldi.

Fotoğraf: İYİ Parti

Akşener mitingler yerine, doğrudan yurttaşlarla buluşmayı tercih ederken çeşitli kentlerde provokasyon girişimleri de çıktı.

İYİ Partililer de tıpkı CHP’liler gibi, mitinglerde kendi kitlelerine hitap etmek yerine kendilerine oy vermeyenlere ulaşmak istediklerini söylüyor. Akşener’in kurmayları 2022 yılını anlatırken şunları diyor: “Ekonomik kriz, AK Partinin gidişatı tabanın kendilerinden uzaklaşmasıyla sonuçlandı. Genel başkanımız da mitingler yerine o kitleye ulaşmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek için 40’tan fazla kentte gitti. Öyle ki bazen gün içinde iki kente ve kentlerde birkaç ilçeye gittiği oldu.”

Fotoğraf: Twitter

Yeni yılda da benzer bir yol izleyecek olan Akşener, partisinin il kongreleri için bir ay içinde sekiz kente gidecek. Ocak ayı içinde Akşener’in İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi illere gideceği biliniyor.