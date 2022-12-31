Mersin’de altı yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Savcılık, zanlıların serbest bırakıldığını doğruladı

Mersin’de altı yaşındaki bir çocuğun köyün imamı ve akrabaları tarafından cinsel istismara uğraması skandalına ilişkin Silifke başsavcılığı, zanlıların serbest bırakıldığını doğrulayarak karara itiraz edildiğini bildirdi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Anamur’da altı yaşındaki bir çocuğun önce köyde görevli imam, ardından da akrabaları ve komşusu tarafından istismar edildiğini, şu an 12 yaşında olan çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlıların ise serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Konuya ilişkin Mersin Silifke başsavcılığından yapılan açıklamada şüpheliler hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz edildiği ve sürecin değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

İstismar skandalının öğrenilmesinin ardından çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alındığının aktarıldığı açıklamada istismarcıların tespit ve teşhisinin yapıldığı aktarıldı:

“29 Aralık’ta şüpheliler S.Ş, K.Ş, M.Ç. gözaltına alınmışlardır. Şüphelilerin, ifadelerinin alınmasına müteakip cinsel istismar suçundan tutuklanmaları istemiyle 30 Aralık’ta çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol altına alınmalarına karar verilmiştir.”

Mahkemenin kararına Anamur başsavcılığınca aynı gün itiraz edildiği belirtilen açıklamada, itirazın değerlendirme aşamasında olduğu ve çocuk hakkında koruma kararı alındığı bildirildi.