BBC seçti: 2022’nin en iyi 21 dizisi

BBC eleştirmenleri 2022’nin en iyi 21 televizyon dizisini seçti.

Diziler şöyle:

1. The Bear

Dizide Jeremy Allen White, erkek kardeşinin intihar etmesi üzerine, New York’tan memleketi Chicago’ya dönerek ailesinin sandviç dükkanını devralan usta aşçıyı canlandırıyor.

Dizi Türkiye’de Disney+ platformunda izlenebiliyor.

2. Better Call Saul

Fenomen dizi Breaking Bad’den ilham alan Better Call Saul, bir zamanlar iyi niyetli bir insan olan Walter White’ın canlandırdığı Saul Goodman karakterinin, nasıl düzenbaz bir avukata dönüştüğü anlatılıyor.

Dizi Türkiye’de Netflix platformundan izlenebiliyor.

3. Abbott Elementary

ABD’nin Philadelphia kentinde dar bütçeli bir okulun, iş yükü başından aşkın bir grup öğretmeninin çektiği sıkıntıları konu alan bir komedi.

Dizi Türkiye’de Disney+’tan izlenebiliyor.

4. Rehearsal

Komedyen Nathan Fielder, insanların, aktörlerin yardımıyla gelecek hayat ihtimallerinin provasını yapmalarına yardımcı olmak üzere yola çıkıyor. Sonra kendisi de bu oyunun bir parçası haline geliyor ve hayali bir ailenin sahte babasını oynuyor.

Dizinin Türkiye yayını bulunmuyor.

5. Industry

Londralı genç bankacıların hayatıyla ilgili BBC/HBO ortak yapımı bir dizi.

Dizinin Türkiye’de yayını bulunmuyor.

6. Big Boys

İngiltere’den komedyen Jack Rooke’un, yurtta aynı odada kalan üniversite birinci sınıf öğrencileri Jack ve Danny arasında gelişen dostluğu anlatan yarı otobiyografik yapımı.

Dizinin Türkiye’de yayını bulunmuyor.

7. Andor

Disney+’da gösterime giren Star War şovu Andor, Rogue One filminin öncesini anlatıyor. Diğer Star Wars yapımlarından farklı olarak ışın kılıcı sahneleri, sevimli yan karakterlere yer verilmemiş.

Guardian’ın değerlendirmesi şöyle: “(Yönetmen) Tony Gilroy kendisinden önce yapılanlara pek kulak asmamış görünüyor. Onun yerine insan hikayesine, çarpıcı görsellere ve çok sıkı bir metne odaklanmış. Hayranları ikinci sezonun çekimlerinin başladığını duymaktan mutlu olacaktır.”

8. Atlanta

Donald Glover’in yarı otobiyografik komedisi.

Türkiye’de Disney+ üzerinden izlenebiliyor.

9. Bad Sisters

Bir Belçika serisinden İrlandalı komedyen ve yazar Sharon Hogan tarafından uyarlanan dizi, Dublin’de yaşayan ve içlerinden birinin şiddete başvuran kocasını öldürme planları yapan kız kardeşleri anlatıyor.

Apple TV+ üzerinden izlenebiliyor.

10. Sherwood

İngiltere’de 1980’li yıllarda yaşanan madenci grevleri ve madenci köy ve kasabaları halkında bıraktığı izlerin arka planda işlendiği dizide, ön planda bir eski grevci işçinin okla öldürülüşü çevresindeki gizem var.

Türkiye’de GAIN platformunda izlenebiliyor.

11. Borgen: 3. sezon

Danimarka siyasetini konu alan dizi, neredeyse 10 yıl sonra üçüncü sezonla geri döndü.

Grönland’da zengin bir petrol yatağı bulunması üzerine yaşanan siyasi çekişmeler, etik çatışmalar anlatılıyor.

Netflix üzerinden izlenebiliyor.

12. Stranger Things 4

Stranger Things’in yeni sezonu. Bu kez kahramanlar Vecna adlı bir canavarla savaşıyorlar. Bu canavar kurbanlarına, onların en büyük korkularını manipüle ederek işkence yapan bir yaratık.

Netflix’den izlenebilir.

13. Station Eleven

Emily St. John Mandel’in ünlü romanından uyarlanan ve geçen yılın sonunda başlayıp bu yıl biten bir HBO yapımı. Dünyanın bir pandemiyle yerle bir oluşu anlatılıyor.

Dizinin Türkiye’de yayını bulunmuyor.

14. Derry Girls

Lisa McGee’nin 1990’lı yıllarda Kuzey İrlanda’nın Derry kasabasında yaşayan dört genç kız ve İngiliz oğlanı anlattığı komedi dizisi.

Geri planda Kuzey İrlanda’da Katolik ve Protestan toplumları, Cumhuriyetçi ve Birlikçi siyasi hatları arasındaki gerilim ve sorunlar akıtılıyor.

Önümüzdeki günlerde Netflix’ten izlenebilecek.

15. Inventing Anna

20’li yaşlarında New York sosyetesine kendisini zengin bir Alman işadamının tek mirasçısı olarak tanıtarak birçoğunu dolandıran Anna Delvey, ya da o sırada kullandığı isimle Anna Sorokin’in gerçeklere dayanan hikayesi.

Netflix üzerinden izlenebiliyor.

16. Pachinko

20’nci yüzyılın önemli bir kısmını kapsayarak akan hikayenin odağında Japonya’ya göçen, burada kendisine ve çocuğuna bir hayat kurmak isterken ön yargılar ve güçlüklerle boğuşan genç Koreli kadın Sunja’nın hayatı var.

Apple TV+ üzerinden izlenebiliyor.

17. Search Party

Dizide kararsız, amaçsız, kendini çok önemseyen kafa yapılarıyla 80’lerde doğmuş ayrıcalıklı bir grubun hicvediliyor. Dory ve arkadaşları yanlışlıkla dünyanın sonunu getiriyor.

Dizinin Türkiye yayını bulunmuyor.

18. Somebody Somewhere

ABD’li stand-up komedyen Bridget Everett’in rol aldığı bu dizi, komedyenin kendisinin yazdığı yarı otobiyografik komedi.

Dizinin Türkiye yayını bulunmuyor.

19. Severance

Bu psikolojik gerilim dizisi bir ofiste geçiyor ama sıradan bir işyeri hikayesinin çok çok ötesinde.

Ben Stiller’in yapımcı ve yönetmenliğini üstlendiği dizinin yazarı Dan Erickson.

Apple TV+ üzerinden izlenebiliyor.

20. Top Boy

Netflix’deki ikinci, toplam dördüncü sezonunu tamamlayan dizi çok detaylı ve sürükleyici bir şekilde Doğu Londra’ya odaklanıyor.

Çetelerden uyuşturucu ve kentsel dönüşüm projelerine, göç politikalarından ev içi şiddete kadar bir çok yakıcı meseleye giriyor.

Netflix üzerinden izlenebiliyor.

21. This is Going to Hurt

İş yükü çok ağır bir Londra hastanesinin doğum ve jinekoloji bölümünde pratisyen doktor olarak çalışan Adam Kay’in hikayesi, bugün İngiltere’de bir çok doktorun boğuştuğu çalışma koşullarını, uzun çalışma saatleri ve özel hayatlar üzerinde yarattığı baskıyı çok gerçekçi bir şekilde yansıtıyor.

Dizinin Türkiye yayını bulunmuyor.