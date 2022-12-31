Demirtaş, yeni yılı üç dilde kutladı: Özgürlük yılı olsun, yeni yılınız kutlu olsun

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca yayınladığı yeni yıl mesajında “Özgürlük yılı olsun, yeni yılınız kutlu olsun” dedi.

Demirtaş, altı yıldan fazla süredir Edirne Cezaevi’nde. (Fotoğraf: Reuters)

Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan beri cezaevinde. Yani tam altı yıl bir ay 27 gün. Cezaevinde altıncı yılbaşını geçirecek.

Eski HDP lideri, Twitter’dan el yazısıyla cezaevinde hazırladığı kartı paylaştı. Demirtaş’ın Türkçe, Kürtçe ve Zazaca yazdığı yeni yıl kartı bir ağacın dalları arasında görülüyor: “Özgürlük yılı olsun, yeni yılınız kutlu olsun.”