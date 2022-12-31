Özgür seneler

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların 25 Nisan 2022’de yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Bugün itibariyle 1887 gündür hapiste olan Kavala, cezaevinde beşinci yılbaşını geçirecek.

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan beri cezaevinde. Yani tam altı yıl bir ay 27 gündür. O da cezaevinde altıncı yılbaşını geçirecek.

2023’te Kavala ve Demirtaş başta olmak üzere hukuksuz biçimde içerde tutulan herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz.

Diken