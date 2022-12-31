Kılıçdaroğlu’ndan ‘yükleniyor’ başlıklı 2023 mesajı: Bir fırtına geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl için paylaştığı mesajında yine “Yükleniyor” dedi ve 2023’ün başka bir yıl olacağını, hayat sorunlarının çözüleceğini vadetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 2023 mesajı

Kılıçdaroğlu, 2022’nin son gününde Twitter hesabından yayımladığı videoyla yeni yılı kutladı.

‘Çünkü o beklediğiniz yıl, sonunda geldi. Loading, Loading, Loading’ başlıklı videoda “Fırtına geliyor” diyerek 2023’e işaret eden Kılıçdaroğlu özetle şunları kaydetti:

“Bay Kemal söylüyor, Saray paniğe kapılıyor. 20 yıldır halkın çığlığına kulaklarını kapatan bu adam şimdi ne dediysem yapıyor. Bay Kemal’in çözümlerine sarılıyor. Sarılsın iyidir. Ama ona daha çok şey yaptıracağım. Endişelenmeyin. Onu neyin beklediğini gördükçe korkuyor. Bakın 2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız. Aldığımız andan itibaren yüzlerce binlerce çözüm bir anda devreye girecek. Sevgili halkım bir fırtına geliyor. Unutmayın. Öyle güzel bir fırtına ki mükemmel çözümler fırtınası. Yelkenlerimiz rüzgarla dolacak.

Hayat sorunlarınızın çözüldüğü, yaşama sevincinizi geri kazandığınız, umutlarınızın yeşerdiği, çetelerin hukuk önüne çıktığı, çaldıklarının uzak diyarlardan geri getirildiği, güzel ve büyük mükemmel bir fırtına loading halkım loading. Binlerce sorunun çözümü loading. Göreceksiniz, 2023’ün neden herhangi bir yıl gibi olmayacağını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. O beklediğiniz yıl bu yıl olacak. Bay Kemal’i bekleyin. İyi seneler.”