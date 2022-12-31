Çavuşoğlu: Suriye konusunda üçlü görüşme ocak ayının ikinci yarısında olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştü. Görüşmede, Suriye konusunda Suriye, Rusya, Türkiye üçlü bakanlar toplantısının ayrıntıları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ocak ayının ikinci yarısında olabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Brezilya’da. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenleyeceklerini bildirmiş; Rusya, ABD ve Şam yönetiminden buna tepki gelmişti.

Erdoğan ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la da görüşülebileceğini söylemişti. Esad’ın görüşme talebini ‘seçimleri kazanma hamlesi’ olarak gördüğü ve bu nedenle seçimlerden önce Erdoğan’la görüşmeyi reddettiği bildirilmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’la 28 Aralık’ta Moskova’da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşmüştü.

Bakan Çavuşoğlu, 1 Ocak’ta devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva’nın yemin törenine katılmak üzere gittiği Brezilya’da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la telefon görüşmesine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

‘Birkaç ülke alternatifi konuştuk‘

TRT Haber’in aktardığına göre Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov’un kendisine “Üçlü bakanlar toplantısını ne zaman yapalım?” diye sorduğunu söyleyerek şunları dedi: “Ben de ‘Hazırlığını iyi yapalım. Ne zaman hazırsak o zaman gerçekleştirelim.’ dedim. ‘Ocağın ikinci yarısı nasıl?’ dedi. ‘Olur’ dedim. Nerede yapacağımız konusunda henüz karar vermedik. Üçüncü ülke de olabilir. Bazı ülkeleri konuştuk.”

Çavuşoğlu, konuşmada adı geçen ülkelerin isimlerini paylaşmazken, “İsimleri belli olduğu zaman size söyleyeceğim. Çünkü birkaç ülke alternatifi konuştuk” dedi.

Bir basın mensubunun sorusu üzerine de Bakan Çavuşoğlu, “Yani Moskova’da da olabilir. Üçüncü ülkede de olabilir. İkimiz de aynı şeyi söyledik. Herhangi bir Moskova’ya karşıtlığımız ya da oraya gitmek istemediğimizden dolayı değil” diye konuştu.

‘Buralar Suriye toprağı. Biz bunu biliyoruz, gözümüz yok’

Çavuşoğlu, Moskova’daki üçlü görüşme sonrası Suriye basınının bazı iddialarına ilişkin ise şunları dedi: “Savunma bakanımızla, istihbarat başkanımız oradaki görüşmeyle zaten gerekli açıklamayı yaptı ama biz her zaman şunu söylüyoruz; Burada boşluk varsa ve bu boşluğu terör örgütleri dolduruyorsa, yani burada bir istikrarla beraber biz diyoruz ki ‘Buralar Suriye toprağı. Biz bunu biliyoruz, gözümüz yok.’ Sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ama yani buralarda istikrarın da olması lazım ve bu siyasi süreçte bazı adımların atılması lazım. Biz bunu söylüyoruz eskiden beri.”

“Bir ülkeyle normalleşirken bir kere görüşürsünüz diye bir şey yok. Bir kere görüşürsem zaten ilerleme kaydedemezsiniz” diyen Çavuşoğlu, Brezilya’da birçok mevkidaşıyla bir araya geleceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan telefon görüşmesine ilişkin yayınlanan açıklamada da şunlar dendi: “Bakanlar, karşılıklı yeni yılı tebrik ettiler ve Suriye meselesinin çözümü için adımların daha fazla koordinasyonu dahil dışişleri bakanlıkları arasında 2023 için işbirliği planlarını görüştüler.”