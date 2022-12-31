Vatikan: Eski Papa 16. Benedictus öldü

Vatikan, 95 yaşındaki eski Papa 16. Benedictus’un öldüğünü duyurdu.
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, yaklaşık 10 yıl önce istifa eden 95 yaşındaki selefi 16. Benedictus’un ‘çok hasta’ olduğunu bildirerek, inananlardan eski papa için dua etmelerini istemişti.
Vatikan, doğum adı Joseph Ratzinger olan 95 yaşındaki 16. Benedict’in Vatikan’daki Mater Ecclesiae Manastırı’nda öldüğünü açıkladı.
600 yıl sonra istifa eden ilk Papa olmuştu
Papa 2. Jean Paul’ün yerine 78 yaşında gelen 16. Benedict, Katolik Kilisesi’ndeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013’te istifa etmişti.
Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Papa Francis, 13 Mart 2013’te Papa Benedict’in yerini alarak Latin Amerika’dan gelen ilk Papa olmuştu.
Benedict, görevinden ayrıldıktan sonra da Vatikan’da yaşamaya devam etmişti.