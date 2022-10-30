Akşam Postası / 30 Ekim 2022

Kılıçdaroğlu’na göre Erdoğan ‘çok korkuyor’: Sürekli kaçıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisinin aday olmasından çok korktuğunu söyledi.

Özcan Alper’in konuşması Boğaziçi Film Festivali Komitesi’ni ‘rahatsız etti’

Boğaziçi Film Festivali Komitesi, ‘Karanlık Gece’ filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanan Özcan Alper’in ödül gecesinde Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki söylemlerinden ‘rahatsız’ oldu. Komite, ‘törende ödül kazananların politik göndermelerini ve sloganlarını kınadıklarını’ açıkladı.

Saadet Partisi Karamollaoğlu’yla yola devam edecek

Saadet Partisi’nin Ankara’daki 8’inci Olağan Büyük Kongresi’de Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkanlığa seçildi.

İran, Mehsa Emini’nin ölümünü haber yapan iki gazeteciyi CIA ajanlığıyla suçladı

İran rejimi, ‘başörtüsü kurallarına uymadığı’ gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ölümüyle ilgili haber yapan iki kadın gazeteciyi ABD Merkezi İstihbarat Teşkilat (CIA) ajanı olmakla suçladı.

Tüm zamanların en ikonik 10 korku kraliçesi

Ölüler dünyasıyla yaşayanların arasındaki ince perdenin kalktığı; zombilerin, hayaletlerin, cadıların ve binbir çeşit musibetin ortalıkta dolaştığı zaman yaklaşıyor. 31 Ekim’deki Cadılar Bayramı öncesinde, karşınızda tüm ihtişamıyla karanlığın kraliçeleri!

Twitter’da kriptoya daha fazla alan açılabilir: Dört maddede Musk’ın olası planı

Elon Musk, uzun bir sürecin ardından Twitter’ı satın aldı. Şimdiden birkaç üst yöneticinin işine son veren Musk’ın sosyal medya platformunu nasıl değiştireceği merak ediliyor. Dijital varlıklara ilgisi bilinen Musk’ın, blokzincir ve kripto sistemlerini Twitter’a daha fazla entegre etmesi değişikliklerden birisi olabilir.