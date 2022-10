Tüm zamanların en ikonik 10 korku kraliçesi

Ölüler dünyasıyla yaşayanların arasındaki ince perdenin kalktığı; zombilerin, hayaletlerin, cadıların ve binbir çeşit musibetin ortalıkta dolaştığı zaman yaklaşıyor. 31 Ekim’deki Cadılar Bayramı öncesinde, karşınızda tüm ihtişamıyla karanlığın kraliçeleri!

Elvira: Mistresss of the Dark

Görsel: 20th Century Studios

Korkunun ve dehşetin kraliçelerini listelerken en tepeye Elvira: Mistress of the Dark’dan (Karanlığın Hanımı) bahsederek başlamak doğru bir tercih olacak.

Cassandra Peterson’un canlandırdığı karakter 1980’lerde ortaya çıktı ve o yıldan bu yana karanlık pencerenin öteki tarafından bize sesleniyor. Elvira, derin göğüs dekoltesi ve seks pozitifliğiyle bizi ‘karanlığa’ doğru çekmeye devam ediyor.

Morticia Addams

Görsel: Paramount Pictures

Görünüşüyle iliklerimizi ürperten bir soğukluk yaratan ama bir hareketiyle içimizi ısıtmayı başaran Morticia Adams bugüne kadar yedi farklı aktris tarafından canlandırıldı. Hepsi birbirinden etkileyici performanslar sergilese de en çarpıcı olanı muhtemelen Oscarlı oyuncu Anjelica Houston’un orijinal çekimden 30 yıl sonraki performansı. Bugün hala en göz alıcı Cadılar Bayramı kostümlerine ilham veren dramatik ve baştan çıkarıcı bir ikon.

Janet Leigh

Görsel: Shamley Productions

Tek bir film, bir oyuncuya ‘çığlık kraliçesi’ statüsü kazandırabilir mi? Film Alfred Hitchcock’un Sapık filmiyse, cevap evet. Korkunun yanında bitmez tükenmez bir gerilimin ortasında gördüğümüz karakter tekinsiz bir otelde kimsenin duyamadığı bir çığlık atıyor. Banyo sahnesin atılan bu çığlık, şüphesiz çoğu insanın zihnini kolay kolay terk etmedi.

Sigourney Weaver

Görsel: 20th Century Fox

Alien (Yaratık) filmlerindeki unutulmaz performansıyla Sigourney Weaver, bir diğer korku kraliçesi. Uzaylı filmleri korkudan çok bilimkurgu olabilir, fakat bu durumda filmin ikonik sloganını düşünmemiz gerekiyor: “Uzayda kimse çığlık attığını duyamaz.” Weaver, yıllar boyunca serinin baş karakteri Ellen Ripley’i dört kez oynadı ve her seferinde uzaylıların kıçını tekmelemekten geri kalmadı. Saf bir korku sayılmasa da, herkesin az ya da çok bir zaafı olan Ghostbusters’ta görünmesi de cabası.

Eva Green

Görsel: John Logan

Birçok film ve dizideki performansıyla beğeni toplayan Green’in delici bakışları ve karanlık yüz hatları, onu doğaüstü korku için uygun biri yapıyor. 2012 yılında Tim Burton’ın Dark Shadows (Karanlık Gölgeler) filmindeki rolüyle adından söz ettiren ünlü yıldız, John Logan’ın Penny Dreadful dizisindeki başrolüyle korku ve fantastik sevenleri kendisine hayran bıraktı.

Chloë Grace Moretz

Görsel: Relativity Media

Moretz, kariyerinde oldukça başarılı bir korku kraliçesi oldu. The Amityville Horror’un yeniden çevrilmesiyle başladığı yolculuğa, Let Me In, Carrie’nin ve Suspiria’nın yeniden çevrimi ve ürpertici Greta’yla devam eden oyuncu, türe bağlılığını kanıtladı. Halen 23 yaşında ve muhtemelen önünde bir sürü güzel proje var.

Naomi Watts

Görsel: Dreamworks

Naomi Watts, usta yönetmen David Lynch’le (Mullholland Drive ve Twin Peaks) gerçeküstü, tuhaf işlerde yer alarak bu türe yönelik becerilerini gösterdi. Fakat onu bu listeye sokan neden tüm zamanların en çok ses getiren korku filmlerinden 2002 yapımı The Ring (Halka). Ayrıca, Ölümcül Oyunlar (Funny Games) ve Korku Evi ile de çeşitli gerilim filmleri arasında geçiş yaptı. Filmlerinin ortak özelliğiyse Watts’a gülmüyoruz veya yaptığı kötü seçimlerden dolayı ona kızmıyoruz: Onu izlerken biz de korkunç bir yolculuğa çıkıyoruz.

Sarah Paulson

Görsel: 20th Century Fox

American Horror Story’deki rolleriyle kalbimizde taht kuran kraliçemiz ve kurtarıcımız Sarah Paulson’dan bahsetmemek olmaz. Paulson, American Horror Story’nin hemen her sezonunda göze çarpıyor. Onu bir cadı, iki başlı bir kadın ya da akıl hastanesini araştıran bir gazeteci olarak görmek mümkün.

Sarah Michelle Gellar

Görsel: 20th Century Fox

Gellar, listedeki yerini sağlama alan isimlerden. Buffy The Vampire Slayer olmasıyla ünlü Gellar, Scream sonrası hit olan I Know What You Did Last Summer’da, Scream 2’de de önemli roller üstlendi ve Amerikan Grudge filmleriyle de izleyiciyle buluştu. Gellar’ın iki şeyde iyi olduğu kanıtlanmış bir gerçek: Korku ve kıç tekmelemek!

Jamie Lee Curtis

Fotoğraf: Matt Winkelmeyer

Listenin onur konuğu ve başımızın tacı tabii ki Jamie Lee Curtis. Sanki daha iyi bir seçenek varmış gibi?! Curtis, tam anlamıyla bir çığlık kraliçesi olduğu için Ryan Murphy’nin Scream Queens’inin bir başka yıldızıydı. John Carpenter’ın 1978 Cadılar Bayramı filminde tacı kafasına geçirdi ve tahttan bir daha inmedi.