Saadet Partisi kongresinde Karamollaoğlu tek aday: Atacak çok adımımız var

Saadet Partisi’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi Ankara’da düzenleniyor. Kongrede konuşan partinin genel başkanı ve kongrenin tek adayı Temel Karamollaoğlu, “Yapacak çok işimiz, atacak çok adımımız var” dedi.

Kongrede 1200 kayıtlı delege, partiyi 2023 seçimlerinde yönetecek kadroları belirleyecek.

Karamollaoğlu kongre konuşmasına başlarken, Adnan Yücel’in ‘Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek’ şiirini okudu.

Kongreye katılanlar arasında CHP, İYİ Parti, HDP, AKP, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA, BBP, Demokrat Parti, Hüda-Par, Zafer Partisi ve Memleket Partisi temsilcileri ve eski Meclis başkanı Bülent Arınç yer aldı.

Fotoğraf: Saadet Partisi

Saadet Partisi’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Kararlıyız, milletin iktidarında Saadet var’ sloganıyla düzenleniyor.

Partinin mevcut genel başkanı Karamollaoğlu’nun tek aday olarak katıldığı kongrede genel başkanlık düzeyinde değişiklik olmayacak, ama 75 üyeli Genel İdare Kurulu (GİK) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için seçim yapılacak.

Kongre salonunda Karamollaoğlu için “Bilge başkan Temel başkan” sloganı atılırken, “Muhalefetteki son kongremizi gerçekleştirmiş olacağız inşallah” anonsları yapılıyor. Ayrıca ‘Saatlerinizi iktidara ayarlayın’ pankartı salonda asılmış durumda.

Kadın ve erkeklerin ayrı noktalardan girip ayrı oturduğu kongre salonunda, Milli Görüş’ün eski lideri Necmettin Erbakan’ın fotoğrafları da yer aldı.

Kongrede konuşan Karamollaoğlu, AKP iktidarına yüklenirken, başta ekonomik alanda olmak üzere yaşanan sorunları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başörtüsü konusundaki referandum çağrısına da değinen Karamollaoğlu, “Temel hak ve özgürlükler ne zamandan beri referandum konusu yapılıyor” diye sordu.

Karamollaoğlu’nun konuşmasında satırbaşları şöyle:

*Dün cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümüydü. Aziz vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor, daha nice yüzyıllara kavuşmayı diliyorum. Bu kongremiz de yeni başlangıcın ilk günü olarak tarihe inşallah geçecektir diye ümit ediyorum.

*Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni dünya, yeni bir yüzyıl için besmelemiz çekiyor, kollarımızı sıvıyoruz.

*Yapacak çok işimiz, atacak çok adımımız var. Biz hasretle bekleyen insanlarımızın var olduğunu biliyoruz.

*Bir hastalığı tedaviden önce teşhis şarttır. Şimdi sizlere 20 yılın sonunda gelinen bu noktada 2022 Türkiye’sinin röntgenini göstermek istiyorum. Ekonomi ülkemizin kanayan yarası haline gelmiştir.

*Diğer her şey sonuç. Adaletsizlik ve hukuksuzluk temel sebeptir. Gömleğin ilk düğmesidir adalet ve hukuk. Gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklenmesinin, hatta koparılıp bir kenara atılmasının sonuçlarını yaşıyoruz bugün. Bir ülke düşünün, milyonlarca vatandaşı terör şüphelisi ilan edilsin, yüz binlercesi hakkında işlem yapılsın, on binlercesi de tutuklansın.

*Bir ülke düşünün, koca koca adalet sarayları inşa edilsin, aynı zamanda yeni cezaevleri açılsın.

*Bir ülke düşünün ki cezaevleri tıklım tıklım dolsun. Adalet mekanizması siyasilerin elinde adeta bir kılıç gibi kullanılsın. İşinden, ekmeğinden, özgürlüğünden edilen KHK mağdurlarının feryadı arşı alaya ulaşmış olsun. İnsanlar konuşmaktan, tweet atmaktan korkar hale geldiler. Yasaklarla mücadele edeceğini söyleyenler yasakçı zihniyetin bizzat baş aktörü oldular.

*Bugün bir telefon almak veya bir kafede oturmak bile kendisine lüks görülen evlatlarımız, siz iktidara geldiğinizde hayata gözlerini yeni açmıştı. İktidara sesleniyorum, ne kabahati var bu gençlerin? 60-70 yıllık ekmek teknelerini kapatan esnafımızın, enflasyon nedeniyle çarşı – pazardan eli boş dönen ev kadınlarımızın, kantinde istediğini alamayan çocuklarımızın ne kabahati var?

*“Ben işsiz kaldım, ekmek bulamadım, fabrikaya iş bakmaya gittim, kapının önünde bayat ekmeği adamdan rica ettim, ‘Tavuklarımız var, onlara götüreceğim’ dedim, eve döndüm, eşimle beraber karnımızı doyurabilmek için” diyen insanlarımızı görüp de nasıl kahrolmaz bir insan!

*İhaleler yolsuzluk yapmak için yapılıyor maalesef. Allah’tan korkun. Devlet, millet borçlu… Geleceğimiz dahi ipotek altında.

*Bizler laiklikten değil, sözde laikçilerden, sözde İslamcılardan, muhafazakârlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik. Laiklik, herkesin dini, siyasi ve sosyal görüşlerini rahatlıkla ifa edebilmesinin teminatı olarak anlaşılmalı. Devletin vazifesi kimlik dayatmak değildir. Sorumluluklarımızı kuşanarak bir yola çıktık, bu masada sadece altı genel başkan yok. Emin olun, 85 milyon insanımız bu masada…

*Bu masa, kaybedilecek seçimin ardından yaşanacak bir beş yılın daha ülkemize ve insanımıza neye mâl olacağını gayet iyi bilenlerin kurduğu bir masadır. Bilinsin ki, bu devir kapanmıştır artık! 85 milyonun kazanacağı bir dönemi başlatıyoruz.

*Kurduğumuz bu masanın ayakları, Tunceli’nin, Kocaeli’nin, Sivas’ın, Konya’nın, Afyonkarahisar’ın ve Ankara’nın bereketli topraklarına sapasağlam basmaktadır.

*Bu masanın çapı, Edirne’den Hakkâri’ye, Muğla’dan Artvin ve Ardahan’a, İzmir’den Van’a, Sinop’tan Hatay’a 81 ilimizi kapsayacak kadar geniştir.

*Bu masa Türkiye’nin 13’üncü cumhurbaşkanını belirleyecek, parlamento aritmetiğinde de çoğunluğu belirleyerek ülkemizin sorunlarına kalıcı çözüm üretecektir.