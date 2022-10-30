Kılıçdaroğlu’na göre Erdoğan ‘çok korkuyor’: Sürekli kaçıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisinin aday olmasından çok korktuğunu söyledi.

Fotoğraflar: AA

Kılıçdaroğlu’nun ‘helaleşme’ gezileriyle birlikte açıklamaları cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı tartışmalarını beraberinde getirdi. Vaatleri ve sosyal medyada yayınladığını videolarda kullandığı ‘ben’ dili de bu beklentileri büyüttü. CHP içindense gerek açık kimlikle gerekse kulis haberlerinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına işaret ediliyor.

Konuşmalarında sürekli CHP liderini hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa son olarak “Hodri meydan; gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza. Birikimlerimizi, vizyonlarımızı, heyecanlarımızı yarıştıralım” demişti.

Kılıçdaroğlu’ysa Erdoğan’ı bir televizyon programında tartışmaya çağırmış, “Halkımız da Bay Kemal’in vizyonuyla Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün” demiş ama karşılık alamamıştı.

‘Çok korkuyor’

TELE1 ABD Temsilcisi Yılmaz Polat’a konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın cumhuriyetin yüzüncü yıldönümünde seçimi kaybedip iktidardan gideceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’na “Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli, her fırsatta isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu? Korkuyor mu” diye sorduğunu belirten Polat, CHP liderinin “Evet, çok korkuyor” diyerek şunları söylediğini aktardı: “Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım.”