Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Kabadayıysan, Kasımpaşalıysan çıkarsın karşıma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a televizyonda tartışma davetini yineledi: “Öyle kabadayılık, 5-10 taraftarı bulup onların önünde bağırmakla olmaz. Kabadayıysan, Kasımpaşalıysan çıkarsın karşıma. Devletin bütün imkanları sende üstelik.”

Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

Kılıçdaroğlu’nun ‘helaleşme’ gezileriyle birlikte açıklamaları cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı tartışmalarını beraberinde getirdi. Vaatleri ve sosyal medyada yayınladığını videolarda kullandığı ‘ben’ dili de bu beklentileri büyüttü. CHP içindense gerek açık kimlikle gerekse kulis haberlerinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına işaret ediliyor.

Konuşmalarında sürekli CHP liderini hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa son olarak “Hodri meydan; gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza. Birikimlerimizi, vizyonlarımızı, heyecanlarımızı yarıştıralım” demişti.

Kılıçdaroğlu’ysa Erdoğan’ı bir televizyon programında tartışmaya çağırmış, “Halkımız da Bay Kemal’in vizyonuyla Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün” demiş ama karşılık alamamıştı.

‘Bana 100 soru sor, ben sana üç soru sorayım‘

Bugün Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği 100’üncü Yıl Cumhuriyet Akademisi Temel Atma Töreni’ne katılan CHP lideri, Erdoğan’a şöyle seslendi: “Öyle kabadayılık, 5-10 taraftarı bulup onların önünde bağırmakla olmaz. Kabadayıysan, Kasımpaşalıysan çıkarsın karşıma. Devletin bütün imkanları sende üstelik. Diyorum; bakanınla gel, danışmanlarınla gel. Bana 100 soru sor; ben sana üç soru sorayım, iki soru sorayım, bir soru sorayım ama gelemez, cesaret edemez.

Benim karşıma çıkmaya cesaret edemeyen bir insanın ülkeyi sağlıklı yönetmesi mümkün değildir. Yine çağrı yapalım, olur ya bu sefer ‘evet’ der. ‘Evet’ derse son derece mutlu olacağım. Saatini o belirlesin, televizyonu o belirlesin, arzu ettiği gazetecileri o çağırsın. Gideceğiz, mücadele edeceğiz, çünkü biz haklıyız ve haktan yanayız, adaletten yanayız. Biz, kendimize güveniyoruz; birlikte, beraber söyleyeceğiz. Bizim boğazımızdan kul hakkı inmez efendim, onlar kul hakkı yiyorlar, o neden cesaret edip gelemiyorlar.”