Akşam Postası / 3 Nisan 2024

YSK son noktayı koydu: Mazbata Zeydan’ın

Yüksek Seçim Kurulu, Van’daki ‘mazbata’ krizine son verdi. Mazbata kazanan DEM Parti’ye geri verildi.

İYİ Partili Kavuncu görevinden istifa etti

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partideki görevinden istifa etti.

Fenerbahçe, isteği karşılanmazsa Süper Kupa’ya U19 takımıyla çıkacak

Fenerbahçe, yarına kadar istedikleri kabul edilmezse Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkacak.

Cem Say Boğaziçi’ndeki görevinden alındı: ‘Görevi iyi yapma’ suçu işlemişim

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ndeki Prof. Dr. Cem Say görevinden alındı.

TÜİK’e göre enflasyon arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon şubatta yüzde 68,50 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 3,16 oldu.

Mansur Yavaş: Bu farkı bekliyordum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı (ABB) yeniden kazanan Mansur Yavaş, seçim sonuçlarına şaşırmadığını söyledi: “Bazı anketlerde yüzde 65 çıktığını da duyuyorduk.”

İmamoğlu mazbatasını ‘daha barışçıl bir ortam’ oluşması dileğiyle aldı

AKP’li rakibiniz ezici bir farkla geride bırakarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.

Çağlayan’da Van eylemi: Avukatlara polis müdahalesi ve gözaltı

Van büyükşehir belediyesinde ‘seçmen iradesinin hiçe sayılmasını’ protesto etmek için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde adalet nöbeti tutmak isteyen avukatlar gözaltına alındı.

Fenerbahçe yabancı hakem atanmazsa Süper Kupa maçına çıkmayacak

Fenerbahçe yabancı hakem şartı karşılanmadığı takdirde Süper Kupa maçına çıkmayacak.

Yapay Güneş’te yeni rekor

Güney Kore’de bilim insanları, ‘yapay güneş’ olarak bilinen nükleer füzyon deneyinde 100 milyon santigrat derece (güneşin çekirdeğinden yaklaşık yedi kat daha sıcak) sıcaklıkta rekor sürede kalındığını açıkladı.

Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cep telefonu ücret tarifelerine zam yaptı.

Google gizli sekmedeki kayıtları silecek

Teknoloji devi Google, topladığı ‘yüz milyarlarca’ özel tarama verisi kaydını silmeyi kabul etti.