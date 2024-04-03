Akşam Postası / 3 Nisan 2024

YSK son noktayı koydu: Mazbata Zeydan’ın
Yüksek Seçim Kurulu, Van’daki ‘mazbata’ krizine son verdi. Mazbata kazanan DEM Parti’ye geri verildi.
AKP’li Yazıcı mesajını sildi: Mazbatayı DEM’e iade eden YSK’yı kutlamıştı
İYİ Partili Kavuncu görevinden istifa etti
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partideki görevinden istifa etti.
İYİ Parti’de ‘seçim’ istifalarına bir yenisi eklendi
Fenerbahçe, isteği karşılanmazsa Süper Kupa’ya U19 takımıyla çıkacak
Fenerbahçe, yarına kadar istedikleri kabul edilmezse Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkacak.
Olaylı derbide tutuklananların tahliye talebine ret
Cem Say Boğaziçi’ndeki görevinden alındı: ‘Görevi iyi yapma’ suçu işlemişim
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ndeki Prof. Dr. Cem Say görevinden alındı.
TÜİK’e göre enflasyon arttı
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon şubatta yüzde 68,50 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 3,16 oldu.
ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 124,63
Mansur Yavaş: Bu farkı bekliyordum
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı (ABB) yeniden kazanan Mansur Yavaş, seçim sonuçlarına şaşırmadığını söyledi: “Bazı anketlerde yüzde 65 çıktığını da duyuyorduk.”
İmamoğlu mazbatasını ‘daha barışçıl bir ortam’ oluşması dileğiyle aldı
AKP’li rakibiniz ezici bir farkla geride bırakarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.
Çağlayan’da Van eylemi: Avukatlara polis müdahalesi ve gözaltı
Van büyükşehir belediyesinde ‘seçmen iradesinin hiçe sayılmasını’ protesto etmek için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde adalet nöbeti tutmak isteyen avukatlar gözaltına alındı.
Fenerbahçe yabancı hakem atanmazsa Süper Kupa maçına çıkmayacak
Fenerbahçe yabancı hakem şartı karşılanmadığı takdirde Süper Kupa maçına çıkmayacak.
PFDK kararları açıklandı: Trabzonspor’a altı maç seyircisiz oynama cezası
Yapay Güneş’te yeni rekor
Güney Kore’de bilim insanları, ‘yapay güneş’ olarak bilinen nükleer füzyon deneyinde 100 milyon santigrat derece (güneşin çekirdeğinden yaklaşık yedi kat daha sıcak) sıcaklıkta rekor sürede kalındığını açıkladı.
Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cep telefonu ücret tarifelerine zam yaptı.
Google gizli sekmedeki kayıtları silecek
Teknoloji devi Google, topladığı ‘yüz milyarlarca’ özel tarama verisi kaydını silmeyi kabul etti.