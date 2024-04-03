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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 3 Nisan 2024

YSK son noktayı koydu: Mazbata Zeydan’ın

Yüksek Seçim Kurulu, Van’daki ‘mazbata’ krizine son verdi. Mazbata kazanan DEM Parti’ye geri verildi.

AKP’li Yazıcı mesajını sildi: Mazbatayı DEM’e iade eden YSK’yı kutlamıştı

Bir Türk’ün, bir Kürt’ün yurttaşlık hakkını savunması…

İYİ Partili Kavuncu görevinden istifa etti

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partideki görevinden istifa etti.


İYİ Parti’de ‘seçim’ istifalarına bir yenisi eklendi

Fenerbahçe, isteği karşılanmazsa Süper Kupa’ya U19 takımıyla çıkacak

Fenerbahçe, yarına kadar istedikleri kabul edilmezse Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkacak.

Olaylı derbide tutuklananların tahliye talebine ret

Cem Say Boğaziçi’ndeki görevinden alındı: ‘Görevi iyi yapma’ suçu işlemişim

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ndeki Prof. Dr. Cem Say görevinden alındı.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu

TÜİK’e göre enflasyon arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon şubatta yüzde 68,50 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 3,16 oldu.

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 124,63

Mansur Yavaş: Bu farkı bekliyordum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı (ABB) yeniden kazanan Mansur Yavaş, seçim sonuçlarına şaşırmadığını söyledi: “Bazı anketlerde yüzde 65 çıktığını da duyuyorduk.”

İmamoğlu mazbatasını ‘daha barışçıl bir ortam’ oluşması dileğiyle aldı

AKP’li rakibiniz ezici bir farkla geride bırakarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.

Çağlayan’da Van eylemi: Avukatlara polis müdahalesi ve gözaltı

Van büyükşehir belediyesinde ‘seçmen iradesinin hiçe sayılmasını’ protesto etmek için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde adalet nöbeti tutmak isteyen avukatlar gözaltına alındı.

Fenerbahçe yabancı hakem atanmazsa Süper Kupa maçına çıkmayacak

Fenerbahçe yabancı hakem şartı karşılanmadığı takdirde Süper Kupa maçına çıkmayacak.

PFDK kararları açıklandı: Trabzonspor’a altı maç seyircisiz oynama cezası

Yapay Güneş’te yeni rekor

Güney Kore’de bilim insanları, ‘yapay güneş’ olarak bilinen nükleer füzyon deneyinde 100 milyon santigrat derece (güneşin çekirdeğinden yaklaşık yedi kat daha sıcak) sıcaklıkta rekor sürede kalındığını açıkladı.

Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cep telefonu ücret tarifelerine zam yaptı.

Google gizli sekmedeki kayıtları silecek

Teknoloji devi Google, topladığı ‘yüz milyarlarca’ özel tarama verisi kaydını silmeyi kabul etti.

SON HABERLER

Ali Koç: Mücadeleye devam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim olarak görev başında olduklarını söyledi ve ekledi: “Fenerbahçemiz tribünden yapılan tezahüratlarla yönetimi değiştirecek bir kurum değildir.”

Bir sihirbazlık hikayesi

Sadece erkek sihirbazları kabul ettiği dönemde ‘Magic Circle’a dahil olabilmek için erkek kılığına giren, cinsiyeti ortaya çıkınca kulüpten atılan kadın, 30 yıl sonra üyeliğini geri kazandı.