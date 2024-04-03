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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu mazbatasını 'daha barışçıl bir ortam' oluşması dileğiyle aldı

AKP’li rakibiniz ezici bir farkla geride bırakarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu yüzde 51 oyla yeniden başkan seçilmişti. 2019’da az farkla kazandığı başkanlığın mazbatasını alması kolay olmamıştı.


AKP’nin itirazıyla seçimler tekrarlanınca mazbatayı alabilen İmamoğlu için bu sene daha kolay oldu.

İmamoğlu mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra konuşan İmamoğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Benim için çok özel bir an. Bu anı ikinci kez yaşıyoruz. Çok mutluyum onurluyum. Sorumluluğumuzun farkındayız.

*Müteşekkiriz. Aynı zamanda 16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata. Değeri sorumluluğu çok büyük.

*Umarız Türkiye’miz bu seçimle beraber daha nitelikli, daha sevgiyle dolu, saygılı barışçıl daha güçlü bir ortamın varlığı ile, birbirine iyi davranan bir siyaseti ülkemizde yaşar ve yaşatırız.

*Mazbata şehrimize hayırlı olsun ve elbette ki Allah beni mahçup etmesin.

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