Cem Say Boğaziçi'ndeki görevinden alındı: 'Görevi iyi yapma' suçu işlemişim

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ndeki Prof. Dr. Cem Say görevinden alındı.

Cem Say. (futurenotes.org)

Say, ‘kayyım rektör’e karşı duruşuyla tanınan bir isim.

Say Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındığını duyurdu.

X hesabından karara ilişkin şaşkınlığını paylaşan Say, şunları kaydetti:

“Gelen yazı çok ilginç gerçekten. Anladığım kadarıyla ‘görevi iyi yapma suçu’ işlemişim. Tabii ki bu hukuk dışılığa itiraz edeceğim. İşimi iyi yapmaya da devam.”