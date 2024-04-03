Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cep telefonu ücret tarifelerine zam yaptı.

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1 Nisan 2024’ten itibaren geçerli olacak tarifeye göre Mobil haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi yıllık yüzde 65 arttı.

Ekonomim’in haberine göre bir dakikalık yurt içi araması ‘3 lira 12 kuruş’ oldu. Yurt dışı aramaların dakikasıysa 31 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

En yüksek fiyatlı hizmet ‘numara değişikliği’ oldu. Numara değişikliği ücreti 136,52 liraya çıktı. Hat devir ücreti 59,83 lira olarak belirlenirken isim ve ünvan değişikliği fiyatı 40,86 liraya çıktı.

Faturalarla gönderilen her bir ayrıntı sayfası için 4 lira dokuz kuruş fiyat belirlendi. SMS ücretleri yurt içinde 2 lira 23 kuruş, yurt dışı içinse 5 lira 51 kuruş oldu. Bilinmeyen numaraları aramanın dakikalık bedeliyse 8 lira 84 kuruş oldu.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşların yanlarında getirdikleri cihazlar için 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım süreleri iki defaya mahsus 180 güne kadar e-Devlet üzerinden uzatılabilecek.