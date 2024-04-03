AKP'li Yazıcı mesajını sildi: Mazbatayı DEM'e iade eden YSK'yı kutlamıştı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Van’daki mazbata krizini sonlandıran Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) kutladı. Yazıcı söz konusu mesajını daha sonra sildi.

Hayati Yazıcı. (AA)

DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan 220 bin 919, AKP adayı Abdullah Arvas ise 108 bin 802 oy almıştı. Ancak Zeydan mazbatayı alamamıştı.

Gerekçeyse Zeydan hakkında Adalet Bakanlığı’nın son dakikada aldığı karar.

Bakanlığa göre Zeydan’ın seçilme hakkı yok. Karar henüz kesinleşmeden mazbata, İl Seçim Kurulu tarafından ikinci sıradaki Arvas’a verildi.

Büyük tepki çeken ve sokakları hareketlendiren karardan geri dönüldü. YSK, mazbatanın Zeydan’a iade edilmesine karar verdi.

Karar sadece DEM Parti’yi değil hükümet kanadından bazı isimleri de sevindirdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da sevinenlerden biri. Kararı X hesabından yorumlayan Yazıcı şunları kaydetti:

“Van ilimizdeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum.”

Ancak Yazıcı söz konusu mesajını daha sonra sildi.