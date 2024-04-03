YSK son noktayı koydu: Mazbata Zeydan'ın

Yüksek Seçim Kurulu, Van’daki ‘mazbata’ krizine son verdi. Mazbata kazanan DEM Parti’ye geri verildi.

Fotoğraf: DEM Parti

DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan 220 bin 919, AKP adayı Abdullah Arvas ise 108 bin 802 oy almıştı. Ancak Zeydan mazbatayı alamamıştı.

Gerekçeyse Zeydan hakkında Adalet Bakanlığı’nın son dakikada aldığı karar.

Bakanlığa göre Zeydan’ın seçilme hakkı yok. Karar henüz kesinleşmeden mazbata, İl Seçim Kurulu tarafından ikinci sıradaki Arvas’a verildi.

Büyük tepki çeken ve sokakları hareketlendiren karardan geri dönüldü.

DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK’nın Van İl Seçim Kurulu’nun kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan’a verilmesine karar verdiğini duyurdu.

Tiryaki “YSK itirazımızı oy çokluğuyla kabul etti. DEM Parti’den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan mazbatasını alacak” dedi.