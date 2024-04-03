Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri’nin kazananları dünyanın ne kadar eşsiz bir yer olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tracey Lund – Yılın Doğa Fotoğrafçısı Büyük Ödülü / @tracey.lund.7

Bu yılın Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülü’nü kazananlar arasında yavru bir filin masumiyetinden Taylan’daki baykuşa benzeyen bir bitkinin inanılmaz görüntüsüne kadar dünyanın dört bir köşesinden farklı güzelliklerin olduğu fotoğraflar var.

Yılın Doğa Fotoğrafçısı Büyük Ödülü ise Shetland Adaları açıklarında suyun altındaki iki sümsük kuşunun görüntüsünü yakalayan Tracy Lund’a gitti. Lund ve farklı kategorilerin kazananları binlerce fotoğraf arasından seçildi.

Tüm kazanan fotoğrafları şurada görebilirsiniz.

Her biri birbirinden güzel ve hayranlık uyandıran fotoğraflardan bazıları şöyle:

John Seager / Davranış – Amfibiler ve Sürüngenler Kategorisi / Altın @mister_seager

Andy Schmid / Su altı Kategorisi / Altın @andy.schmid

Chatree Lertsintanakon / Bitkiler ve Mantarlar Kategorisi / Altın @pockypooky

İoannis Pavlos Evangelidis / İnsanlar ve Doğa Kategorisi / Altın @wantok.photos

Miki Spitzer / Doğa Sanatı Kategorisi / Altın @miki.spitzer

Bill Klıpp / Davranış – Omurgasızlar Kategorisi / Altın @BillKlipp

Alex Brackx / Davranış- Memeliler Kategorisi Altın @alex_brackx_nature