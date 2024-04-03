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Yaramazlara biraz batar!

Çağlayan'da Van eylemi: Avukatlara polis müdahalesi ve gözaltı

Van büyükşehir belediyesinde ‘seçmen iradesinin hiçe sayılmasını’ protesto etmek için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde adalet nöbeti tutmak isteyen avukatlar gözaltına alındı.

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Yerel seçimlerde DEM Partili Abdullah Zeydan 220 bin 919, AKP’li Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy almıştı.


Van İl Seçim Kurulu Başkanlığıysa, Abdullah Zeydan’ın ‘seçilme yeterliliği olmadığı’ gerekçesiyle ‘seçilmemiş sayılmasına’ ve sonraki en çok oy alan AKP’li aday Arvas’a mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

Karara tepki gösteren avukatlar Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde basın açıklaması yapmak istedi. Ama açıklamayı okumaya başladıkları sırada polis müdahale etti.

MLSA‘nın aktardığına göre polis müdahalesinden sonra en az 14 avukat gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin ve Özgürlük Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Başkanı Esra Erin de dahil çok sayıda kişi var.

Avukatlar daha sonra serbest bırakıldı.

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