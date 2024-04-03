DEM Parti Van kararının iptali için YSK'ya başvurdu

Dem Parti, Van büyükşehir belediyesi başkanlığına seçilen Abdullah Zeydan’ın adaylığının iptali üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

Fotoğraf: AA

Yerel seçimlerde DEM Partili Zeydan 220 bin 919, AKP’li Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy almıştı. Van İl Seçim Kurulu Başkanlığıysa, Abdullah Zeydan’ın ‘seçilme yeterliliği olmadığı’ gerekçesiyle ‘seçilmemiş sayılmasına’ ve sonraki en çok oy alan AKP’li aday Arvas’a mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

Dem Parti, YSK’ya giderek karara itiraz etti. Zeydan ve parti avukatları itiraz dilekçesinde Van İl Seçim Kurulu kararının iptal edilmesi talep etti.

Başvuruda, Zeydan’ın memnu haklarının iadesine dair kararın 4 Nisan 2023’te verildiğine işaret edildi:

“Memnu hakların iadesine ilişkin kararı Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderen de mahkemenin kendisidir. Bu konuda da müvekkilin bir kusurundan bahsedilemez. Memnu hakların iadesi kararını kontrolünü yaptıktan sonra Adli Sicil Kaydına işleyen ise Adalet Bakanlığı personelleri olup bu hususta da müvekkilin bir dahli bulunmamaktadır. Keza bu Adli sicil kaydını yaklaşık 1 yıl boyunca bu şekilde muhafaza eden de yine Adalet Bakanlığıdır. Müvekkile, Van İl Seçim Kuruluna sunulmak üzere, sabıkası olmadığını gösteren Adli Sicil Kaydı Belgesini veren de Adalet Bakanlığıdır.”

Van’da mazbata AKP adayına verildi: ‘Siyasi darbe’