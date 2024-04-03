Olaylı derbide tutuklananların tahliye talebine ret

Trabzon’daki olaylı derbi nedeniyle tutuklanan dört taraftarın tahliye edilmesi için yapılan başvuru reddedildi.

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Fenerbahçe’nin 17 Mart’ta Trabzonspor’a karşı deplasmanda aldığı 3-2’lik maçtan sonra Trabzonspor taraftarları sahaya inmişti. Futbolculardan bazıları saldırıya uğrayınca olaylar alevlenmişti.

Olaya karıştıkları gerekçesiyle Hasan Ç, Engin T, Kadir O. ve Oğuzhan B. tutuklanmıştı.

Tutukluların avukatları, tahliyeleri için Trabzon Başsavcılığı’na müracaatta bulundu.

AA’nın haberine göre savcı Hasan Ç. ve Kadir O’yu tahliye, diğer tutukluları mevcut halinin devamı talebiyle Trabzon 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin tutukluluklarının devamına karar verdi.