Mansur Yavaş: Bu farkı bekliyordum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı (ABB) yeniden kazanan Mansur Yavaş, seçim sonuçlarına şaşırmadığını söyledi: “Bazı anketlerde yüzde 65 çıktığını da duyuyorduk.”

CHP’nin adayı Yavaş seçimi yüzde 60,44 oyla, rakibi AKP’li Turgut Altınok yüzde 31,68 oyla tamamladı.

Ankara’da CHP’li ilçe belediye sayısını üçten 16’ya çıkaran Yavaş, oy oranı için bu farkı beklediğini söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Sertaç Eş’e konuşan Yavaş şöyle dedi: “Eylül-ekim aylarında yaptırdığımız anketlerde yüzde 61 çıktı. Bazı anketlerde 65 çıktı. Zaten ilçe anketleri de yaptırdım. Tabii arkadaşları ikna etmek zor oldu. Hemen hepsinde yüzde 50’nin üzerinde çıkıyordum. İkna ettiklerimizi kazandık, ikna edemediklerimizi kaybettik. Aslında kaybedilenlerin hepsi kazanılabilirdi.”