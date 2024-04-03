Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mansur Yavaş: Bu farkı bekliyordum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı (ABB) yeniden kazanan Mansur Yavaş, seçim sonuçlarına şaşırmadığını söyledi: “Bazı anketlerde yüzde 65 çıktığını da duyuyorduk.”

CHP’nin adayı Yavaş seçimi yüzde 60,44 oyla, rakibi AKP’li Turgut Altınok yüzde 31,68 oyla tamamladı.


Ankara’da CHP’li ilçe belediye sayısını üçten 16’ya çıkaran Yavaş, oy oranı için bu farkı beklediğini söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Sertaç Eş’e konuşan Yavaş şöyle dedi: “Eylül-ekim aylarında yaptırdığımız anketlerde yüzde 61 çıktı. Bazı anketlerde 65 çıktı. Zaten ilçe anketleri de yaptırdım. Tabii arkadaşları ikna etmek zor oldu. Hemen hepsinde yüzde 50’nin üzerinde çıkıyordum. İkna ettiklerimizi kazandık, ikna edemediklerimizi kaybettik. Aslında kaybedilenlerin hepsi kazanılabilirdi.”

Mansur Yavaş iki kat farkla kazandı

CHP’nin başarısı İYİ Parti’yi sarsacak gibi: Akşener’e istifa çağrısı

SON HABERLER

İBB'ye yeni operasyon: Gözaltına alınanların tam listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen yeni operasyon hakkında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 47’si gözaltına alındı, altısıysa aranıyor.

Gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Baş, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya ve tutuklu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözde Ongun da var.

İBB'ye yeni operasyon: 48 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunlardan 47’si gözaltına alındı.

Türkiye'de kirli hava yılda 53 bin erken ölüme yol açıyor

Türkiye’de hava kirliliğinin en önemli etkenlerinden olan partikül maddeye bağlı 53 bin erken ölüm olduğu saptandı. Bu kirlilik 30 yaş üzerindeki ölümlerin yüzde 11’ini oluşturuyor. Hava kirliliği, en büyük çevre ve halk sağlığı sorunları arasında yer alıyor.