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Yaramazlara biraz batar!

Mansur Yavaş iki kat farkla kazandı

Ankara’da CHP’nin adayı Mansur Yavaş seçimi neredeyse iki kat farkla kazandı.

Mansur Yavaş.

AA’nın verilerine göre başkentte oyların neredeyse tamamı sayıldı. Yavaş, AKP’li rakibine neredeyse iki kat fark attı. İşte son durum:


CHP: 60,35

AKP: 31,69

YRP: 3,12

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