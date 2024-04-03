PFDK kararları açıklandı: Trabzonspor'a altı maç seyircisiz oynama cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor – Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili kararını verdi.

PFDK’nın kararına göre Fenerbahçe’de Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat bir maç ceza alırken, Osayi Samuel’se ceza almadı. Trabzonspor’a altı maç saha kapatma cezası verildi. Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz’sa bir maç ceza aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasında yer alan cezalar şöyle:

* Trabzonspor’a iç sahada altı maç seyircisiz oynama, toplam 3 milyon 112 bin TL para cezası.

* Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel’e ceza verilmedi.

* Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde’e bir maç men, toplam 52 bin lira para cezası.

* Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat’a bir maç men, 13 bin lira para cezası.

* Trabzonsporlu Egemen Korkmaz’a bir maç men, 13 bin lira para cezası.

* Fenerbahçeli Kürşat Çiftlik, Okan Özkan’a 15 gün hak mahrumiyeti.

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-Lacivertli ekip, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Bordo mavililer beraberliği yakalasa da Fenerbahçe bir gol daha atarak maçı 3-2 kazandı.

Maç boyunca tribünlerden yüzlerce su şisesi, onlarca meşale, bozuk para ve çakmak atıldı. Bazıları Fenerbahçeli futbolculara isabet etti.

Fenerbahçeli futbolcular maç bitince sevinirken Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Ortalık karışırken güvenlik güçleri taraftarları etkisiz hale getirmekte yetersiz kaldı.

Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevliler de saldırıya katıldı. Osayi Bright-Samuel başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular kendini korumak için saldırganlara karşılık verdi.

Bir meşale ceza sahasına düştü, biri de yan hakemin kafasını sıyırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kafasına ve omzuna da bozuk para ve su şişesi geldi.

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakoviç’in çenesine bozuk para isabet etti. Livakoviç’in kanayan çenesine pansuman yapıldı.

Müsabaka bitti saldırı başladı

Fenerbahçeli futbolcular maç bitince orta sahada sevinirken Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Ortalık karışırken güvenlik güçleri taraftarları etkisiz hale getirmekte yetersiz kaldı.

Osayi Bright-Samuel başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular saldırganlara karşılık verdi. Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevliler de saldırıya katıldı.

Sahaya yüzlerce taraftarın inmesi üzerine Fenerbahçeliler kendini zorlukla içeri atabildi. Soyunma odasına doğru koşarken bir saldırgan Livakoviç’in yüzüne yumruk attı.

İçişleri soruşturma başlatırken Türkiye Futbol Federasyonu da gerekli cezaların verileceğini duyurdu.