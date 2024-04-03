Fenerbahçe, isteği karşılanmazsa Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkacak

Fenerbahçe, yarına kadar istedikleri kabul edilmezse Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkacak.

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Dün çekilme gündemiyle toplanan Fenerbahçe, bu seçeneği rafa kaldırmıştı.

Süper Kupa Finali’ne ilişkin karar da bugün geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, alınan karara ilişkin şöyle konuştu:

“Aldığımız karar maçlara çıkmamak değil. Süper Kupa’ya U19 takımımızla gideceğiz.

15.35’te TFF’ye yazı gönderdik. Süper Kupa’yı ileri bir tarihe erteleyecekseniz ve yabancı hakem atayacaksanız bize bildirin dedik. Bu çürümenin resmi ortaya çıktı.

U19 takımıyla Urfa’ya gitme kararı aldık. Yarına kadar bir değişiklik olmazsa hazırlıklarımız bu şekilde olacak. Taraftarımız bize güvensin. İyi bir akıl koyarak Urfa’ya gidiyoruz.”