İYİ Partili Kavuncu görevinden istifa etti

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partideki görevinden istifa etti.

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Yerel seçimde AKP gibi İYİ Parti de hezimet yaşamıştı. Kavuncu da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na aday gösterilmiş ancak yalnızca yüzde 0,63 oy alabilmişti.

Kavuncu bunun üzerine istifa etti.

Buğra Kavuncu X hesabından istifasını şöyle duyurdu:

“Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul’da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, sekiz aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”

Kavuncu, bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.