Yapay Güneş'te yeni rekor

Güney Kore’de bilim insanları, ‘yapay güneş’ olarak bilinen nükleer füzyon deneyinde 100 milyon santigrat derece (güneşin çekirdeğinden yaklaşık yedi kat daha sıcak) sıcaklıkta rekor sürede kalındığını açıkladı.

Fotoğraf: TRT Haber

Kore Füzyon Enerjisi Enstitüsü’nün ‘yapay güneş’ olarak adlandırdığı füzyon araştırma cihazı ‘KSTAR’, Aralık 2023’le Şubat 2024 arasındaki testlerde plazmayı 100 milyon derecede 48 saniye tutmayı başarmıştı. Böylece 2021’de kırılan 30 saniyelik rekor da geride bırakılmıştı.

TRT Haber’in aktardığına göre nükleer füzyon, iki atomu bir araya getirip büyük miktarlarda enerji açığa çıkararak güneşi ve diğer yıldızları parlatan reaksiyonu kopyalamayı amaçlıyor.

Genellikle iklim çözümlerinin nihai çözümü görülen temiz enerji, gezeni ısıtan karbon kirliliği olmadan sınırsız enerji sağlama potansiyeline sahip. Ama Dünya’da bu ısıyı yeterince süre tutmak son derece zor.

Füzyon enerjisine ulaşmanın en yaygın yolu hidrojen varyantlarının bir plazma oluşturmak için ‘tokamak’ adı verilen halka şeklindeki reaktörde olağanüstü yüksek sıcaklıklara yükselmesidir.

Şubatta İngiltere’nin Oxford kenti yakınlarındaki bilim insanları, bir füzyon reaksiyonunda her zamankinden fazla enerji üretme rekoru kırmıştı. Beş saniyede 69 megajoule füzyon enerjisi ürettiler. Bu enerji aynı anda 12 bin eve enerji sağlamaya yetiyor.