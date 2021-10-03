Akşam Postası / 3 Ekim 2021

AKP, sisteme ‘rötuş’ için valilere yetki devri düşünüyor

AKP kaynakları, ‘başkanlık sisteminin özünü bozmayacak’ bazı değişikliklere gidilebileceğinin sinyalini verirken muhalefetin ‘parlementer sisteme dönüş’ çağrılarının gerçekçi olmadığını savunuyor. Buna göre cumhurbaşkanı tarafından ataması yapılan valilik ve il müdürlüğü gibi makamlara yetki devri masada.

Yoğun bakımdakilerin profili: Yarısı aşısız, yarısı yaşlı ve üçüncü dozu olmamış

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakımındakilerin yarısını aşısızlar, yarısını da yaşlı ve üçüncü dozu yaptırmayanlar oluşturuyor.

Kuruyan Avlan Gölü’nde hayvanlar otluyor

Fotoğraf: DHA

Antalya’nın Elmalı ilçesindeki 850 hektarlık Avlan Gölü neredeyse tamamen kurudu. Son yılların en düşük su seviyesinin görüldüğü göle kuraklık nedeniyle gelmeyen göçmen kuşların yerini küçükbaş hayvanlar aldı. Çorak araziye dönen göl tabanında hayvanlar otlarken göl çevresinde yapılan sondajlarda suyun çıktığı alan 130 metreye kadar ulaştı.

CHP’li vekille AKP’li vekil arasında ‘videolu atışma’

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, parti liderlerinin videoları üzerinden ‘atıştı.’

Anket: Acil servis hekimlerinin yüzde 1’i kendini güvende hissediyor

İzmir Tabip Odası’nın yaptığı anket çalışmasının ön sonuçlarına göre, acil serviste çalışan hekimlerin sadece yüzde 1’i, görev sırasında kendini güvende hissediyor.

50 yılda omurgalı popülasyonu yüzde 68 azaldı

Fotoğraf: DHA

Yaban hayvanlarının popülasyonları hızla azalırken, tehlike altındaki türlerin sayısı arttı. Yetkililer, bu gidişata “Dur” diyebilmek için türlerin ve onların doğal yaşam ortamlarının tehditlere karşı en iyi şekilde korunması gerektiğini söylüyor.

İddia: İsrail merkezli casus yazılım Türkiye’ye sızdı

İsrail merkezli Candiru adlı şirketin oluşturduğu casus yazılımın Türkiye’de tespit edildiği iddia edildi.

İhale yasasında değişiklik hazırlığı: Sertifika zorunluluğu geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı taslakla Kamu İhale Yasası’nda değişikliğe gidilecek. Artık sertifikası olmayan şirketler ihaleye giremeyecek.

‘FETÖ’yle mücadele: MSB, 10 ayda 3 bin 243 personeli ihraç etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ‘FETÖ’yle mücadele kapsamında bu yıl 3 bin 243 personelin kamu görevinden çıkarıldığını bildirdi.