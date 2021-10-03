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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’yle mücadele: MSB, 10 ayda 3 bin 243 personeli ihraç etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ‘FETÖ’yle mücadele kapsamında bu yıl 3 bin 243 personelin kamu görevinden çıkarıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, Ankara’daki bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.


Kara, yeni bilgi, belge ve veriler ışığında ‘FETÖ’yle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından toplam 27 bin 596 personel için ihraç ve idari işlem uygulandığını ifade etti.

Binbaşı şu bilgileri verdi: “1 Ocak-01 Ekim 2021 tarihleri arasında; 3 bin 243 personel kamu görevinden çıkarılmış, 617 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 147 personel göreve iade edilmiş, 14 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir.”

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