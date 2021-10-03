Yoğun bakımdakilerin profili: Yarısı aşısız, yarısı yaşlı ve üçüncü dozu olmamış

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakımındakilerin yarısını aşısızlar, yarısını da yaşlı ve üçüncü dozu yaptırmayanlar oluşturuyor.

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Hastanenin Zekai Tahir Burak ek binasındaki Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi’nin sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan tüm yatakların dolu olduğunu söyledi.

Özcan, hasta yoğunluğunun sürdüğünü, üç-dört aydır da tam dolu şekilde devam ettiğini belirterek son bir buçuk aydır hasta seyrinde değişiklik olduğunu aktardı.

Profesör şunları söyledi: “Hastaların yaklaşık yüzde 50’si aşısız, kalan yüzde 50’si de yaşlı ve iki doz aşısını olup ek dozunu olmamış hastalar. Kendimiz ve etrafımızdakiler için aşımızı mutlaka olalım. Sağlık sisteminin daha iyi işlemesi için mutlaka aşı olalım.”

Prof. Dr. Özcan şu sözlerle aşı çağrısı yaptı: “Yatan hastalarımızdan da aşı olmayanların hepsi çıktıkları sırada, aşı olma kararını vermiş oluyor. Aşı konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Son olarak 16 yaşındaki çocuğuma da aşı yaptırdım. Korunmanın başka bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Hele çocukları kontrol etmek çok zor. Ne kadar, ‘Maskeni çıkarma’, ‘Uzak dur’ desem de bunların yeterli fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Çocuğumu koruyabilmek için tek çıkış yolunun aşı olduğunu düşündüm. Ve tereddütsüz yaptırdım. Oğlum BionTech aşısı oldu. Çünkü okullar açıldı. Birliktelik arttı. Bu nedenle elimizdeki tek koruyucunun aşı olduğunu düşünüyorum. Tüm bilim dünyası böyle düşünüyor. Bundan dolayı aşı olunması gerekiyor.”