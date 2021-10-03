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Yaramazlara biraz batar!

İhale yasasında değişiklik hazırlığı: Sertifika zorunluluğu geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı taslakla Kamu İhale Yasası’nda değişikliğe gidilecek. Artık sertifikası olmayan şirketler ihaleye giremeyecek.

Fotoğraf: DHA/Arşiv

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Meclis’teki bütçe görüşmeleri sonrası yeni taslağın gündeme alınması bekleniyor.


Buna göre olağanüstü haller ve seri üretim gibi bazı gerekçelerin dışındaki tüm alımlar yasa kapsamında yapılacak.

İhalelere katılacakların yeterliliklerin saptanması için sertifikasyon sistemi getirilmesi planlanıyor. İhale öncesinde, bilişim sistemi üzerinden ön inceleme yapılarak yeterlilik belgesi yerine sertifika tespiti yapılacak.

İncelemede, Vergi ve SGK borcunun olup olmadığına da bakılacak.

‘Kara liste’ güncellenecek

Tasarıda, ‘aşırı düşük’ tekliflerin açıklama istenmeden reddedilmesi mümkün olacak.

Terörizmin finansmanı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve insan ticareti suçlarından hüküm giyenler, kamu ihalelerine katılamayacaklar kapsamına alınacak.

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