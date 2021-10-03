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Yaramazlara biraz batar!

20 aylık Betül bebek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Batman’da annesi Fatma Acar ile Covid-19’a yakalanan 20 aylık Betül Ayla Acar, 18 gündür tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Kentte öğretmenlik yapan Fatma Acar ile kızına Covid-19 teşhisi konuldu. Fatma Acar hastalığı yendi, kızı Betül Ayla ise 18 gün önce hastanede tedaviye alındı.


10 gün önce durumu ağırlaşan ve entübe edilen bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Betül Ayla’nın hastane morgundan alınan cansız bedeni, gözyaşlarıyla Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 teşhisi konulan iki bebeğin daha tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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