20 aylık Betül bebek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Şu kısacık yazıyı kaleme alırken, kimilerinden yönelecek sövgü sözcüklerini, akıl ve ahlak sınırlarını aşan olası tepkileri bilerek yazmak rahatsız edici ve çoğunu duyup yüz yüze gelmeseniz, pek umursamasınız da can sıkıcı bir durum. Ve Osman Kavala’nın (diğerleri gibi) bunca zamandır cezaevinde tutabilmesinin nedeni, o sövgü sözcükleri, akıl ve ahlak sınırlarını zorlayan tepkilerin verilebiliyor oluşunun, bu durumun filizlendiği siyasal ve kültürel iklim, kumaşımız. Evet, kumaşımız.