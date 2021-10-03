İddia: İsrail merkezli casus yazılım Türkiye’ye sızdı

İsrail merkezli Candiru adlı şirketin oluşturduğu casus yazılımın Türkiye’de tespit edildiği iddia edildi.

‘Şeytanın dili’ olarak da adlandırılan yazılım, Türkiye, İspanya, Singapur gibi ülkelerde siyasetçileri, gazetecileri, aktivistleri ve akademisyenleri hedef almıştı.

Siber güvenlik şirketi ESET’in açıkladığı rapora göre yazılım, Türkiye, Rusya ve Filistin’den bazı kişillerin bilgisayarlarına sızdı. Bilgisayarlarda yazılımın kalıntıları tespit edildi.

İsrail’de yayın yapan Haaretz gazetesinin de duyurduğu haberde yazılımın Avrupa ve Ortadoğu’daki birçok bilgisayarda bulunduğu bildirildi.

En az 10 bilgisayar

Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre ESET’in dün açıkladığı raporunda yazılımının Türkiye, Rusya ve Filistin’de yaklaşık 10 bilgisayarı etkilediği ifade belirtildi. Ancak etkilenenler hakkında bilgi verilmedi.

Microsoft, koruma sağladığını duyurmuştu

Yazılımın temmuz ayında ortaya çıkmasının ardından hedef ülkeler açıklanmış, listede Türkiye, İspanya, İngiltere, Filistin, İsrail, İran, Lübnan, Yemen, İspanya, Türkiye, Ermenistan ve Singapur yer almıştı. 16 Temmuz’da Microsoft, Candiru’nun siber silahlarının etkisiz hale getirildiğini ve Windows işletim sisteminde yapılan bir güncellemeyle koruma sağlandığını açıklamıştı.

Uzmanlara göre, güvenilir kaynaklardanmış gibi görünen internet sitesi linklerine tıklayan kullanıcılar, normal içeriği bulunan bir siteye ya da başka bir yere yönlendiriliyor. Arka planda çalışan casus yazılım da sessizce bilgisayarların kontrolünü ele alıyor.

Yazılımla hükümetlerin, hiç fark edilmeden şifreleri ve belgeleri çalabileceği ve kurbanların etrafını dinleyebilecek bir mikrofon sistemi çalıştırabileceği de kaydediliyor.