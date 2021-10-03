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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekille AKP’li vekil arasında ‘videolu atışma’

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, parti liderlerinin videoları üzerinden ‘atıştı.’

Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve bazı partililerle Abant Gölü çevresinde bugün sabah yürüyüşü yaptı.


Twitter üzerinden partisinin liderinin yürüyüş görüntülerini paylaşan CHP’li Özkan, “Emin adımlarla iktidara…” diye yazdı.

Özkan’ın paylaşımını alıntılayan AKP’li Dağ ise yürüyen merdivende ters yönden inen Kılıçdaroğlu’nun görüntülerini paylaşarak, “Emin misiniz” diye yazdı.

AKP’li Dağ’ın bu tweet’ini alıntılayan Özkan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın attan düşme görüntülerini paylaşarak “Eminim. Kesinlikle. Hiç şüphen olmasın” dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise ‘atışma’ya ‘dışarıdan dahil oldu.‘ Dağ’ın tweet’ini alıntılayan Özkoç, Erdoğan’ın bayramlaşma konuşmasından bir kesiti paylaşarak büyük harflerle “Eminiz” diye yazdı.

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