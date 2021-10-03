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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü.”

Fotoğraf: AA

Yıllık enflasyon yüzde 20’ye dayanmışken, üretici enflasyonu bunun iki katından yüksek seyrediyor. ‘Hayat pahalılığı’ artık iktidar tarafından da kabul ediliyor.


Erdoğan, ‘fahiş fiyat’ların önüne geçeceklerini belirtirken, son olarak beş zincir marketin ürünleri topladığını, piyasanın alt üst olduğunu söylemişti.

Bugün İstanbul’daki evinin yakınındaki markette alışveriş yapan cumhurbaşkanı şunları kaydetmişti: “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik.”

CHP lideri, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor; domatesi, biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek. Yedirmeyeceğiz fakiri fukarayı sizin şaşaalı saraylarınıza. Zam peşinde koşan şirketler, bizim iktidarımızda unutsunlar kendilerini.

Bu durumun yegâne kaynağı sensin Erdoğan. Senin tek adamcılığındır ülkeyi bu hale sokan. Üstelik her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun.”

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