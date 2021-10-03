AKP, sisteme ‘rötuş’ için valilere yetki devri düşünüyor

AKP kaynakları, ‘başkanlık sisteminin özünü bozmayacak’ bazı değişikliklere gidilebileceğinin sinyalini verirken muhalefetin ‘parlementer sisteme dönüş’ çağrılarının gerçekçi olmadığını savunuyor. Buna göre cumhurbaşkanı tarafından ataması yapılan valilik ve il müdürlüğü gibi makamlara yetki devri masada.

Erken seçim tartışmalarının olduğu bir ortamda, muhalefet partileri seçimleri kazanmaları halinde güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme döneceklerini söylüyor. Buna karşın iktidar ‘başkanlık’ sisteminin devam edeceğini sürekli vurguluyor. ‘Parlamenter sistem’ çağrılarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlık sisteminden memnun olduklarını, parlamenter sisteme dönüş olmayacağını söylemişti.

Ancak yine de mevcut sistem AKP’ye yakın isimler tarafından bile eleştiriliyor. En son örnek ise iktidara yakın Nagehan Alçı’dan gelmişti. Alçı, geçmişte savunduğu sistemin aleyhinde bir yazı kaleme alarak, “Yeni sistemde cumhurbaşkanı tam yetkisiz ve tam güçsüz olmalı” demişti.

AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘yeni yılın ilk aylarında millete sunacaklarını’ açıkladığı yeni anayasa çalışmasında, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde revizyona dönük’ düzenlemelere de yer vermeyi planlıyor.

İktidar muhalefeti de böylece anayasa masasına çekmeyi ve seçimlerin ‘sistem referandumuna’ dönüşmesini engelleme hesabı yapılıyor.

Bu çerçevede, mevcut sistemden ‘feragat edilebilecek’ maddeler tartışılıyor.

Valilere yetki devri

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, AKP kulislerinde, Temmuz 2018’de uygulamaya konulan yeni sistemin en önemli problemi olarak, ‘Ankara’daki başkanlık sistemine geçiş iradesinin yerele yansımaması‘ gösterilirken, yeni sisteme geçişte ‘bürokrasiyi bitirmek ve işleyişi hızlandırma‘nın amaçlandığı ancak yerelde sistemin işlemediği belirtiliyor.

Habere göre AKP’li yetkililer, “Yerelde parlementer sistemdeki prosedürler aynen uygulanmaya devam ediyor. Şu anda yapılması gereken en önemli düzenleme ‘hayati olmayan’ bazı başlıklarda, ataması cumhurbaşkanı tarafından yapılan valilik ve il müdürlüğü gibi makamlara yetki devrinin tartışılması” yorumunu yapıyor.