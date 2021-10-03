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Yaramazlara biraz batar!

Semptom göstermeyen aşısızların ve öğrencilerin karantina süresine güncelleme

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 rehberinin ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon‘ konulu bölümünü güncellendi. Buna göre Covid-19 temaslısı olup semptom göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı.

Fotoğraf: AA

Aşısız veya eksik aşılı Covid-19 temaslısı kişilerin karantinası, ‘semptom göstermemeleri halinde’ PCR testi yapılmaksızın 10’uncu günde sonlandırılabilecek.


Covid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek.

Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5’inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek.

PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10’uncu günde sonlandırılacak.

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