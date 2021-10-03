Sayıştay, İBB ve Koruma Kurulu’na rağmen: Tarihi hamamda usulsüz ticaret

ALTAN SANCAR

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve ‘Restore Et-İşlet-Devret’ modeliyle ihalesi gerçekleştirilen Haseki Hamamı için Sayıştay’ın usulsüzlük uyarısı senelerdir dikkate alınmıyor.

İstanbul’da Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasında yer alan tarihi Haseki Hamamı için 2008 yılında Haseki Turizm Sağlık İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi ile İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürlüğü arasında ‘Restore et-İşlet-Devret’ modeliyle sözleşme imzalandı.

Restorasyon çalışmaları devam ederken, hamamın yer aldığı 59 ada 1 parselin kuzey batı cephesinde belediye mülkiyetinde yer alan alanda ana beden duvar temeli, özgün drenaj kanalları ve havalandırma bacaları tespit edildi. Tespitin ardından, onarım ve denetiminin yapılabilmesi için söz konusu bölgenin de ana restorasyon işinin yapıldığı parsele dâhil edilmesi, 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldü. Böylece söz konusu alan da 2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Vakıflar Müdürlüğü’ne devredildi.

Devrin hemen ardından ise yüklenici firmayla, çivi dahi çakılması yasak olan söz konusu bölgenin çay bahçesi ve tuvalet olarak kullanılması için sözleşme imzalandı.

Sayıştay’ın raporlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi devir amacına uygun olmayan bu sözleşmenin feshedilmesi ve ticari faaliyetin sonlandırılması için defalarca Vakıflar Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Ancak başvurular sonuçsuz bırakıldı.

Söz konusu bölgede kafe ve restoran yapılmasına yönelik fonksiyon projesi de 4 Numaralı Koruma Kurulu tarafından reddedildi. Kurul tarafından farklı tarihlerde yapılan denetimlerde ise ret kararının uygulanmadığı, ticari faaliyetlerin devam ettiği ve Vakıflar Müdürlüğü’nün gereken işlemleri yapmadığı tespiti yapıldı.

Sayıştay’ın çeşitli yıllarda yayımladığı denetim raporlarında da usulsüzlüklere dikkat çekilerek, “Mevzuata aykırı olduğundan kira sözleşmesinin feshi gerekmektedir” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başvuruları, 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları ve Sayıştay raporlarına rağmen işletme bugün de ticari faaliyetlerine devam ediyor.

Linkedin adlı sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre Haseki Turizm Sağlık İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi’nin ortağı olan Zadeler İnşaat’ın sahibi aileden Nihat Katipzadeler ve Oğuz Katipzadeler şirketin yöneticilerinden.

Zadeler İnşaat ise uzun yıllardır Suudi Arabistan’da çeşitli ticari faaliyetlerde bulunuyor. Şirketin en önemli ismi Nejdet Katipzadeler ise Arabistan’da Cidde Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinliklere katılıyor.