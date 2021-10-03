Kuruyan Avlan Gölü’nde hayvanlar otluyor

Antalya’nın Elmalı ilçesindeki 850 hektarlık Avlan Gölü neredeyse tamamen kurudu. Son yılların en düşük su seviyesinin görüldüğü göle kuraklık nedeniyle gelmeyen göçmen kuşların yerini küçükbaş hayvanlar aldı. Çorak araziye dönen göl tabanında hayvanlar otlarken göl çevresinde yapılan sondajlarda suyun çıktığı alan 130 metreye kadar ulaştı.

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Sedir ormanlarının bulunduğu Elmalı Dağı ve Bey Dağları arasında kalan karstik oluşumlu 850 hektar büyüklüğündeki Avlan Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve bilinçsiz sondajlar nedeniyle kurudu. Önceki yıllarda yaz aylarında su seviyesi azalsa da bu sene gölün sadece küçük bir noktasında su kaldı. Göldeki ekosistem neredeyse yok olurken göçmen kuşlar ise suyun kalmadığı göle uğramaz oldu. Kuruyan alanlarda sürü halinde küçükbaş hayvanlar otluyor.

Köyde susuzluk yaşanıyor

Kuraklık nedeniyle gölün çevresindeki Göltarla Mahallesi’nde de susuzluk yaşanmaya başladı. Mahalle sakinleri bahçelerini sulamak için su bulmakta zorlanıyor.

1975 yılında kuruyan uzun yıllar boyunca tarım arazisi olarak kullanılan gölde kalan küçük su birikintisinin olduğu alanın yol çalışması sırasında toprak alınan alan olduğunu söyleyen Göltarla Mahallesi Muhtarı Durmuş Sarıkaya şöyle devam etti: “Avlan Gölü bu yıl tamamen kurudu. 10 yıldır bu şekilde kurumamıştı. Kışın dağlara fazlasıyla kar ve yağmur yağmadı, kurak bir sezon geçirdik bunun için gölde su kalmadı. Olan su da gölün yanlarında bulunan düdenlerdeki kaçaklardan çekildi. Gölde sadece ufak bir su birikintisi var. Orada yol çalışması sırasında biraz toprak alınmıştı. Acaba göl çanak biçiminde yapılsa belki de su bu kadar çekilmeyecek diye düşünüyoruz.”

Gölde suyun olmamasının çevre köylerin hepsini olumsuz etkilediğini söyleyen Sarıkaya, “Sadece göldeki su değil çevrede yer altı suları da neredeyse bitti. Daha önce 70-80 metrelerde çıkan su için 130 metreye kadar inilmeye başlandı. Köylüler bahçelerini dahi sulayamaz oldu. Yüzeylerde su kalmadı biz de susuzlukla başbaşa kaldık. Gölde su olsa çevredeki ilçeler ve köyler yararlanacak” dedi.

1960 yılından bu yana gölü bildiğini söyleyen Şaban Keskin ise şu bilgileri paylaştı: “Burada 1973 yılında bir tünel açıldı ve göl kurudu. Ekim yapılıyordu sonrasında halkın elinden alındı ve tekrar gölet yapıldı. Elmalı Ovası’nda seracılık baş gösterince sondajlar açılıp, Gömbe Barajı’ndan da su gelmeyince bu hale düştük. Dağ eteklerindeki suyun kaçtığını iyi biliyor ve görüyorum. Devletin bir an önce buna bir çözüm bulması lazım.”