Akşam Postası / 29 Mayıs 2021

Kılıçdaroğlu: Tehdidin olduğu bir yerde anayasa mı yapılır?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasa metni hazırlama fikrine sıcak bakmadı.

Açık alanda maske zorunluluğu kalkabilir

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 1 Haziran’da başlayacak ‘normalleşme’ ile birlikte açık havada maske zorunluluğunun kalkabileceğini söyledi.

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Kanada’daki yerli okulunda 215 çocuğun gömülü olduğu toplu mezar bulundu

Kanada’da daha önce yerli çocukları asimile etmek üzere eğitim verilen bir yatılı okulda 215 çocuğun gömülü olduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Covid-19 rehberinde karantina süreleri güncellendi

Sağlık Bakanlığı’nca Covid-19 vakalarıyla yakın temaslıların daha önce 10 gün olan karantina süresi 14 güne çıkarıldı.

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor

Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde 2020-2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor.

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NASA duyurdu: Dünyaya Eyfel Kulesi büyüklüğünde asteroid yaklaşıyor

NASA önümüzdeki hafta ‘potansiyel tehlikeli’ olarak sınıflandırdığı asteroidin dünyanın yakınından geçeceğini duyurdu.

Barları kurtarmak için üstüne düşeni yapıyor: 124 bardak bira içecek

Britanya’da yaşayan bir adam salgın kısıtlamalarının en çok etkilediği işyerlerinin başında gelen barları kurtarmak için yıl sonuna kadar 124 tane 50’lik bira içecek.