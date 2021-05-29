Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muğla’da orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Çökertme Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Reklam

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, dört ilk müdahale aracı, 45 arazöz, üç dozer, 11 su tankeri, altı yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan alevlere karşı arazözler evlere yakın alanlarda tedbir amaçlı bekletiliyor.

SON HABERLER

Basın İlan iktidar medyasını ihya etti, cezaların yüzde 97’si muhaliflere

Kamuoyundan saklanan Basın İlan Kurumu (BİK) rakamları, iktidar medyasının nasıl zengin edildiğini ortaya koyar nitelikte. 2020’de hükümete yakın medya kuruluşları, kamu kaynağından 141 milyon 932 bin TL’yi cebine koydu. Pastanın büyük bölümünü Turkuvaz ve Demirören grubu paylaşırken aslan payları Sabah ve Hürriyet’e gitti. Kesilen cezaların ise yüzde 97’si BirGün, Cumhuriyet, Evrensel, Korkusuz ve Sözcü gibi muhalif yayın organlarına.

Ekonomik krizden kurtuluş reçetesi: ‘Türkiye’nin önü erken seçimle açılır’

Ekonominin temel göstergelerinde bir süredir devam eden kötü gidiş, beklentileri de olumsuz yönde etkilerken, bugün açıklanan ekonomik güven endeksinde dokuz ayın en düşük seviyesine gelindi. Kamuoyunun ekonominin gidişatı açısından adeta referans kabul ettiği dolar/TL kurundaysa 8,61’le tarihin en yüksek seviyesi görüldü. Ekonomi yönetiminden gelen ‘piyasa dostu’ açıklamalarsa çalkantıyı dindirmeye yetmiyor. Çözüm yollarını, Merkez Bankası’nın eski başkanlarından Durmuş Yılmaz ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota Diken’e anlattı.