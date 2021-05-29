Muğla’da orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Çökertme Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, dört ilk müdahale aracı, 45 arazöz, üç dozer, 11 su tankeri, altı yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan alevlere karşı arazözler evlere yakın alanlarda tedbir amaçlı bekletiliyor.