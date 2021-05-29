Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meriç Nehri, ‘doğal koruma alanı’ ilan edildi

Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri’nin Edirne merkezde kalan kısmı, ‘doğal SİT, nitelikli doğal koruma alanı’ ilan edildi.

Fotoğraf: DHA

Valiliğin açıklamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her yıl korunan alan miktarının yüzde 30 artırılması yönündeki 2023 hedefleri doğrultusunda, kentte yeni koruma alanlarının belirlendiği belirtildi.

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İki ülkenin sınırını oluşturan Meriç Nehri’nin ilk merkezindeki kalan kısım ile Enez ilçesinin Çandır köyü koruma alanı ilan edildi.

Valiliğin açıklamasında şöyle dendi: “Edirne ilimizde doğal güzellikleri ve jeolojik açıdan ender bulunan Edirne ili, Enez ilçesi Çandır köyü ve Edirne merkez ilçesi, Meriç Nehri (merkezde kalan kısmı), ‘Doğal SİT-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Doğal SİT-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmiştir.”

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