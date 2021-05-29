Meriç Nehri, ‘doğal koruma alanı’ ilan edildi

Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri’nin Edirne merkezde kalan kısmı, ‘doğal SİT, nitelikli doğal koruma alanı’ ilan edildi.
Valiliğin açıklamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her yıl korunan alan miktarının yüzde 30 artırılması yönündeki 2023 hedefleri doğrultusunda, kentte yeni koruma alanlarının belirlendiği belirtildi.
İki ülkenin sınırını oluşturan Meriç Nehri’nin ilk merkezindeki kalan kısım ile Enez ilçesinin Çandır köyü koruma alanı ilan edildi.
Valiliğin açıklamasında şöyle dendi: “Edirne ilimizde doğal güzellikleri ve jeolojik açıdan ender bulunan Edirne ili, Enez ilçesi Çandır köyü ve Edirne merkez ilçesi, Meriç Nehri (merkezde kalan kısmı), ‘Doğal SİT-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Doğal SİT-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmiştir.”