Kılıçdaroğlu: Tehdidin olduğu bir yerde anayasa mı yapılır?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasa metni hazırlama fikrine sıcak bakmadı.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen şubattaki konuşmasında yeni bir anayasanın hazırlanmasının vaktinin geldiğini söylemişti. MHP de bu tartışmalar üzerine yeni anayasa çalışmasına başlayarak, bu ayın başında 100 maddelik öneri listesi hazırladığını duyurmuştu.

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Erdoğan son olarak ‘geniş uzlaşıyla’ anayasanın kabul edilmesini amaçladıklarını ancak bu olmazsa kendi çalışmalarını halka sunacaklarını kaydetmişti.

Destek gelmedi

İstanbul’da Ataköy-İkitelli Olimpiyat metro hattının iki durağının açılması töreninde konuşan CHP lideri, anayasaların yapılmasındaki iklimin, toplumsal uzlaşmaya bağlı olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla (soldan ikinci) metroda. (Fotoğraf: İBB)

Kılıçdaroğlu, kimsenin kimseyi suçlayamadığı ama her düşüncenin özgürce ifade edildiği bir ortamda anayasaları hazırlandığını belirterek “Bir sivil darbe döneminde ‘Gelin anayasayı yapalım. Biz oturduk beraber yaptık, siz de gelin bize destek verin.’ Hangi desteği kardeşim?” ifadesini kullandı.

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CHP lideri, şöyle devam etti: “Arzumuz şudur; Türkiye’nin normalleşmesi lazım. Türkiye’nin huzura kavuşması lazım. Türkiye’nin kavga ortamından süratle çıkması lazım. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı makamında oturan zatın siyasi parti liderlerini tehdit etmemesi lazım. Tehdidin olduğu bir yerde anayasa mı yapılır? Hangi anayasa ve kimin anayasası. Halkın anayasası olacak. Halkın destek verdiği bir anayasa. Özgür bir ortamda yapılacak bu anayasalar. Parlamento vesayet altındayken anayasa diyorlar. İki partinin vesayeti altında parlamento ifadelerini kullandı.”

Referandum önerisi

Öte yandan eski Meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk’u ziyaretinin ardından konuşan CHP lideri, erken seçim çağrısını bir kez daha yineleyerek şunları aktardı: “Erdoğan, önce şunu düşünsün; mutfaklarda yangın var. İnsanlar perişan vaziyette. Sen önce bunların dertlerini çözecek misin, çözmeyecek misin? Çözme yeteneği, ülkeyi yönetme yeteneği yok. Artık bunu tümüyle kaybetmiş vaziyette. Erdoğan, neredeyse ülkenin başına felaket olarak çökmüş durumda. Bir an önce seçime gidilmesi lazım. Niye milletin iradesinden korkuyoruz? Milletten korkulur mu? Referandum diyorsun, ne referandumu kardeşim. Getirmek istiyorsan, getir referandumu, millet seçim istiyor mu, istemiyor mu diye. Yapalım referandumu. Millet seçim istiyorsa seçime gidelim, istemiyorsa gitmeyelim.”