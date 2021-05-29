Barları kurtarmak için üstüne düşeni yapıyor: 124 bardak bira içecek

Britanya’da yaşayan bir adam salgın kısıtlamalarının en çok etkilediği işyerlerinin başında gelen barları kurtarmak için yıl sonuna kadar 124 tane 50’lik bira içecek.

Fotoğraf: Bob Currie

Finans firması Company Debt’in hesabına göre salgın nedeniyle 25,6 milyar sterlin zarara uğrayan kafe-bar sektörünün kurtulması için ülkedeki her yetişkinin bu yıl 124 bardak bir içmesi gerekiyor.

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Haberin sosyal medyada paylaşılmasının ardından 23 yaşındaki sahne teknisyeni Bob Currie bu çağrıyı ciddiye alarak bir ‘challenge‘ başlattı.

20 Mayıs’ta biraları yuvarlamaya başlayan genç adam bugün itibariyle 25 bardağı devirdi.

Haberi gördüğünde bunu deneyip belgelemenin eğlenceli olacağını düşündüğünü belirten Currie şunları söyledi: “Yeme-içme sektörünün hiç olmadığı kadar desteğe ihtiyacı var. Üniversitedeyken arkadaşlarımla barda geçirdiğim akşamlar harikaydı. Emimim başkaları da yerel barları hakkında böyle düşünüyordur. Dolayısıyla umuyorum ki benim bu 124 bira yolculuğumu paylaşmam başkalarını motive eder ve onlar da kendi barlarını destekler.”