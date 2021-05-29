Uzmana göre aşılanma oranı artarsa sürü bağışıklığına ağustos sonunda ulaşılır

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, yeterli aşılamanın yapılması halinde sürü bağışıklığı için yaz sonunu işaret etti: “Şu andaki veriler ile bizim ülkemizde toplumsal bağışıklığa ağustos ayının sonuna kadar ulaşacağız gibi görünüyor.”

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Türkiye’de bugüne kadar toplamda 28 milyon 713 bin 722 doz aşı yapılırken, ikinci dozu vurularak aşısını tamamlayanların sayısı ise sadece 12 milyon 271 bin 417. Araştırmalar, yüzde 90’ın üstünde koruma sağlayan aşılar kullanıldığı takdirde, sürü bağışıklığının sağlanması için toplumun en az üçte ikisinin aşılanması gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 15 düzeyinde.

Reklam

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Savaşçı dünyada toplam 1,8 milyar dozun üzerinde aşı yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: “Hesaplamalara göre tüm dünyanın bağışıklık kazanma süresi Mart 2022 gibi görülüyor. Ama bizim ülkemiz avantajlı konumda, biz dünyada aşılamada 10’uncu sıradayız. Haziran ayında aşılanma oranları artarsa, günde 200 bin aşı yapılıyor, eğer 1 milyonun üzerine çıkarsak o zaman biz bağışıklığa dünya üzerinde erken ulaşan ülkeler arasına gireceğiz. Amerika ve İsrail’de Mart 2020’den itibaren alınan sayılara göre en düşük vaka sayılarındalar şu an. Dolayısıyla onlar toplumsal bağışıklığa doğru ulaşmış vaziyetteler.”

Doç. Dr. Savaşçı, Türkiye’de aşı temininde bir sorun yaşanmazsa toplumsal bağışıklığa ağustos ayının sonuna kadar ulaşılabileceğini söyledi ve çağrıda bulundu: “Bizlere inanarak, güvenerek aşı zamanı gelince mutlaka aşı yaptırmaları gerekiyor.”

Aşı olmak istemeyen gençlerin ikna edilebilmesi için sanatçıların devreye girmesi önerisinde bulunan Doç. Dr. Savaşçı, şunları söyledi: “Gençleri teşvik etmek için ‘Aşılarınızı yaptırın 15 gün sonra konser yapalım’ gibi sanatçılardan da ciddi destekler alınabilir. Aşılarını yaptıran kişilere ücretsiz konserler, sinema gösterimleri, gösteriler düzenlenebilir. Biraz da ılımlı teşvik edici noktalarda toplumu buluşturmak anlamlı olacaktır. Özellikle toplumda ön plana çıkan sosyal sorumluluk projeleri de yapan Haluk Levent, Cem Yılmaz gibi örnekler de sanatçılarımız da aşılanan gençlere yapılacak gösteriler ile gençlerimizi aktif olarak aşı sürecine davet edebilirler.”