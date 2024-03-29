Akşam Postası / 29 Mart 2024

Fenerbahçe taraftarına çağrı: 2 Nisan’ı bekleyin, Süper Kupa maçına bilet almayın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe taraftarına 2 Nisan’da çıkacak sonucu beklemelerini, Süper Kupa maçına bilet almamaları gerektiğini söyledi.

SONAR’a göre İmamoğlu 7 puan farkla kazanıyor

SONAR Araştırma şirketine göre CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimini AKP’li rakibi Murat Kurum’a yaklaşık 7 puan fark atarak kazanıyor.

Özel’den Akşener’e ‘abla’ yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bana abla demeyin” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Eski dosttan düşman olmaz” sözleriyle karşılık verdi.

Araştırma: ChatGPT, rapor hazırlamakta doktorlardan 10 kat hızlı

Bilim insanları, yapay zeka programı ChatGPT’nin doktorlardan yaklaşık 10 kat daha hızlı tıbbi rapor hazırladığını tespit etti.

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı, bir kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle çift yönlü kapatıldı.

Goldman Sachs: Enflasyon mayısta zirve yapacak

ABD’nin en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Türkiye’nin seçim sonuçlarından bağımsız olarak mevcut parasal ve mali politikayı sürdüreceğinin öngörüsünde bulundu.

DEM’li vekil Elon Musk’un ‘Dem Party’ paylaşımını ‘es geçmedi’

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, X’in sahibi Elon Musk’ın ‘Dem Party’ paylaşımına yanıt verdi.

RTÜK başkanı, Şengül Kurum’un seçim çalışmasına katılmasını savundu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK’te müdür olarak görev yapan Şengül Kurum’un, eşi İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Murat Kurum’un seçim çalışmasına katılmasını ‘kendisi izinli’ diyerek savundu.

Süper Lig’de 31’inci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 31’inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakemi Halil Umut Meler’e bu hafta maç verilmedi.

Dünyada ilk 400’de olan üniversitelerin mezunlarına doğrudan denklik

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dünya sıralamalarında ilk 400’de bulunan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verileceğini, ilk 1000’de yer alanlardan mezun olanlarda ise YKS’ye girme şartı aranmayacağını bildirdi.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.