Bloomberg HT anketi: Enflasyon yüzde 70'e dayanacak

Bloomberg HT anketine göre enflasyon martta yıllık enflasyon yüzde 69 olacak.
Piyasa katılımcıları enflasyonun martta yıllık yüzde 69, aylık yüzde 3,5 olmasını bekliyor.
Ankette en düşük aylık beklenti yüzde 2,7, en yüksek beklenti yüzde 4,4 oldu. Yıllık enflasyondaysa en yüksek beklenti yüzde 70,5, en düşük beklenti yüzde 67,7 oldu.
2024’ün sonuna ilişkin enflasyon beklentisiyse yüzde 44. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 42,6’ydı.
Şubatta yıllık enflasyon yüzde 67,07, aylık enflasyon yüzde 4,53’tü. Şubat verisi beklentilerin üzerinde gelmişti. Merkez Bankası bu nedenle martta politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50 yükseltmişti.