Bahar kapıda: Polen alerjisi hakkında bilmeniz gerekenler

Baharda çiçek açan ağaçlar bazıları için alerjinin en büyük sorumlulularından biri olabilir.

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Polen ağaçlar, çiçekler, otlar tarafından aynı türden diğer bitkileri döllemek için üretilen çok ince bir tozdur. Aynı zamanda alerjilerin en yaygın nedenlerinden biri. Birçok insan poleni soluduğunda olumsuz bir bağışıklık tepkisi yaşar.

Bağışıklık sistemi normalde vücudu virüsler ve bakteriler gibi zararlı davetsiz misafirlere karşı koruyarak hastalıkları önler. Polen alerjisi olan kişilerde bağışıklık sistemi yanlışlıkla zararsız poleni tehlikeli bir davetsiz misafir olarak tanımlar. Bağışıklık sistemi polene karşı savaşmak için histamin de dahil olmak üzere kimyasallar üretmeye başlar. Bu, alerjik reaksiyon olarak bilinir ve buna neden olan spesifik polen türü de alerjen olarak bilinir. Alerjik reaksiyon hapşırma, burun tıkanıklığı ve gözlerde sulanma gibi çok sayıda rahatsız edici semptoma yol açar.

Bazı kişilerde alerji belirtileri yıl boyunca görülürken bazılarındaysa yalnızca yılın belirli zamanlarında görülür. Örneğin, huş ağacı polenine duyarlı kişilerde genellikle huş ağaçlarının çiçek açtığı bahar aylarında semptomlarda artış görülür. Benzer şekilde yakup otu alerjisi olanlar en çok sonbahar başlarında etkilenir.

Polen alerjisi belirtileri

Polen alerjisi belirtileri çoğunlukla şunları içerir:

Burun tıkanıklığı

Yüz ağrısına neden olabilecek sinüs basıncı

Burun akıntısı

Kaşıntılı sulu gözler

Boğaz ağrısı

Öksürük

Gözlerin altında şişmiş, mavimsi cilt

Tat veya koku duyusunun azalması

Astım reaksiyonlarında artış

Polen alerjisi nasıl önlenir?

Diğer alerjilerde olduğu gibi polen alerjisinin semptomlarını önlemenin en iyi yolu alerjenden kaçınmaktır. Ancak polenden kaçınmak zordur. Yine de aşağıdakileri yaparak polene maruz kalma oranınızı en aza indirebilirsiniz:

Kuru ve rüzgarlı günlerde içeride kalmak

Yoğun sezonlarda başkalarının bahçecilik veya bahçe işleriyle ilgilenmesini sağlamak

Polen sayısı yüksek olduğunda toz maskesi takmak

Polen miktarı yüksek olduğunda kapı ve pencerelerin kapatılması

Bölgenizdeki polen durumunu öğrenmek için bir uygulamaya veya yerel gazetenizin hava durumu bölümüne bakabilirsiniz.

Belirtileriniz daha şiddetli hale gelirse veya alerji ilaçlarınız istenmeyen yan etkilere neden oluyorsa doktorunuza bildirin. Ayrıca yeni bitki veya takviyeleri denemeden önce doktorunuza danışın. Bazıları bazı ilaçların etkinliğini etkileyebilir.